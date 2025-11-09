Serie C, 13ª giornata - La Juve NG batte il Forlì. Inarrestabile Vicenza: Inter U23 ko
Nella serata di venerdì, e con ben tre confronti giocati, ha preso il via la 13ª giornata del campionato di Serie C, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di domani, lunedì 10 ottobre: match di cartello quello conclusivo, tra Crotone e Salernitana.
Intanto però, alle ore 12.30, ha preso il via la domenica di terza serie, con i due lunch match che hanno visto in campo due formazioni Under 23: per il Girone A l'Inter, che ha affrontato il Vicenza, nel B la Juventus Next Gen, chiamata all'esame Forlì: esame superato, considerando che la vittoria per la formazione di mister Brambilla è arrivata. Non si può dire lo stesso dei baby nerazzurri, che, dopo aver trovato il pareggio, son caduti al cospetto della ex squadra del loro attuale mister.
Di seguito il quadro dettagliato dei risultati, il programma completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:
SERIE C, 13ª GIORNATA
GIRONE A
Già giocate
Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0
1' Nanni
Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1
44' Castelli
Renate-Virtus Verona 1-0
30' Ruiz Giraldo
Pro Patria-Lumezzane 1-1
67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)
Inter U23-Vicenza 1-2
31' Capello (V), 50' Kamate (I), 87' Stuckler (V)
Domenica 9 novembre
Ore 14:30 - Union Brescia-Alcione Milano
Ore 14:30 - Pro Vercelli-Triestina
Ore 14:30 - Trento-Ospitaletto
Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe
Ore 17:30 - Novara-Lecco
Classifica: Vicenza 35*, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22*, Cittadella 21*, Alcione Milano 21, Renate 17*, Trento 16, Pro Vercelli 16, Ospitaletto 13, Pergolettese 13*, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13*, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11*, Lumezzane 10*, Pro Patria 8*, Triestina -10
* una gara in più
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
GIRONE B
Già giocate
Ascoli-Gubbio 1-1
4' Milanese (A), 32' Carraro (G)
Campobasso-Sambenedettese 1-1
79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)
Bra-Pineto 1-2
64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)
Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0
53' [rig.] Bernardotto, 90' Vitturini
Pianese-Rimini 1-0
66' Coccia
Ravenna-Torres 3-0
13' [aut.] Idda (T), 60' Luciani (R), 73' [rig.] Spini (R)
Juventus Next Gen-Forlì 1-0
70' Pedro Felipe
Domenica 9 novembre
Ore 14:30 - Perugia-Arezzo
Ore 17:30 - Carpi-Livorno
Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro
Classifica: Ravenna 33, Arezzo 31*, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Forlì 20, Ternana 19*, Pineto 19, Gubbio 18, Carpi 18*, Campobasso 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Vis Pesaro 16*, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10*, Bra 10, Perugia 7*, Torres 7, Rimini -4
* una gara in meno
N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti
GIRONE C
Già giocate
Cavese-Potenza 3-0
17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)
Atalanta U23-Giugliano 0-1
46' Prado
Trapani-Picerno 2-1
6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)
Ore 17:30 - Cosenza-Casarano 4-1
45' [aut.] D'Alena (CA), 50' Ricciardi (CO), 63' Chiricò (CA), 87' Cannavò (CO), 90'+2 Achour (CO)
Domenica 9 novembre
Ore 14:30 - Catania-Team Altamura
Ore 14:30 - Siracusa-Latina
Ore 17:30 - Monopoli-Casertana
Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola
Ore 20:30 - Foggia-Benevento
Lunedì 10 novembre
Ore 20:30 - Salernitana-Crotone
Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Cosenza 23*, Monopoli 21, Casarano 18*, Casertana 18, Atalanta U23 17*, Trapani 17*, Crotone 17, Potenza 16*, Team Altamura 15, Cavese 15*, Giugliano 15*, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10*, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6
* una gara in più
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti