Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: Dallinga sfida Hojlund. Out Neres, c'è Elmas

Da un lato il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dal pareggio in Europa League contro il Brann ma che in campionato è quinto e ha ottenuto tre vittorie nelle ultime cinque partita. Dall'altro il Napoli di Antonio Conte, con un bottino forse peggiore di quanto pronosticabile nelle ultime giornate: solo due vittorie in sei partite, due sconfitte, e due pareggi nelle ultime due. Il primo posto in classifica è da prendere con le pinze considerando che dietro ci sono cinque squadre in quattro punti, tra cui proprio il Bologna.

Sono note le formazioni ufficiali. Italiano sceglie Dallinga al centro dell'attacco e non Castro. Cambi anche a centrocampo, dove c'è Pobega insieme a Ferguson. In difesa confermati Heggem e Lucumì al centro. In casa Napoli invece la novità è la presenza di Elmas nel trio d'attacco, al posto di Neres, con Politano e Hojlund a completare il reparto. Di seguito i due schieramenti.

BOLOGNA (4-2-3-1) probabile formazione: Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.

Allenatore: Vincenzo Italiano

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas.

Allenatore: Antonio Conte