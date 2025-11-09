Spalletti nella storia della Juventus suo malgrado: primo a non battere il Torino di Cairo all'andata

Senza volerlo, Luciano Spalletti ieri è entrato in un certo senso nei libri di storia della Juventus. Non per il verso giusto, però, almeno non ancora: con lo 0-0 di ieri nel derby casalingo contro il Torino, infatti, per la prima volta la Vecchia Signora non si è rivelata capace di battere i granata nel girone d'andata da quando c'è Urbano Cairo nel ruolo di presidente (e quindi dal 2005).

In generale, per ritrovare un derby della Mole d'andata non vinto dalla Juventus, bisogna tornare indietro di quasi un quarto di secolo, al roboante 3-3 tra i granata e la Vecchia Signora, al tempo allenata da Marcello Lippi. Con una curiosità mica da ridere, visto che a segno per i bianconeri è andato tra gli altri Igor Tudor, all'epoca difensore e oggi allenatore, nonché predecessore di Spalletti proprio sulla panchina della Juventus.

Al termine dello 0-0 di ieri tra la sua Juventus e il Torino, l'allenatore Luciano Spalletti ha così parlato in conferenza stampa: "C'è mancata quella qualità e quella fantasia che bisogna avere quando le partite sono rugginose dal punto di vista dell'intensità. Si va a giocare nell’angusto, ci vuole una giocata logica, quella precisione maniacale nel farla passare tra due avversari. Ci vuole anche più fortuna, per il momento non si è avuta…".