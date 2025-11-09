Pescara-Monza, le formazioni ufficiali: Vivarini con Di Nardo unica punta per salvare la panchina
Si è aperta nella serata di venerdì la 12ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi, come di consueto per la stagione, nella giornata di oggi: in campo, gli ultimi due confronti del turno, con il primo che ha preso il via alle ore 15:00.
Alle 17:15, invece, il match che darà il quadro completo della giornata, e contrapporrà, allo stadio 'Adriatico-Giovanni Cornacchia', Pescara e Monza, con mister Vincenzo Vivarini che potrebbe giocarsi la panchina proprio contro i brianzoli.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
PESCARA (3-5-1-1): Desplanches; Corbo, Brosco, Capellini; Letizia, Valzania, Caligara, Dagasso, Corazza; Meazzi; Di Nardo. All: Vivarini
MONZA (3-4-2-1): Thiam; Ravanelli, Delli Carri, Carboni; Ciurria, Pessina, Obiang, Azzi; Colpani, Keita; Dany Mota. All: Bianco.
Qua, invece, il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Cesena-Avellino 3-0
27' Ciervo, 45'+5 [rig.] Shpendi, 52' Blesa
Domenica 9 novembre
Ore 17:15 - Pescara-Monza
Già giocate
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
Juve Stabia-Palermo 1-0
38' Cacciamani
Venezia-Sampdoria 3-1
25' Busio (V), 36' Hainaut (V), 67' Henderson (S), 77' Fila (V)
CLASSIFICA
Modena 25
Monza 23*
Frosinone 22
Cesena 20*
Venezia 19
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16*
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Empoli 14
Padova 14
Virtus Entella 14
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8*
Sampdoria 7
*una partita in meno