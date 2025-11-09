Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', Cesena in vantaggio sull'Avellino. Con due gol
Con la serata di venerdì, e il pari emerso al 'Picco' tra Spezia e Bari, ha preso il via la 12ª giornata del campionato di Serie B, che, come di consueto, si concluderà poi nella giornata odierna, con i due restanti match che daranno il quadro completo del tutto.
Se alle ore 17:15 prenderà il via Pescara-Monza, alle ore 15:00 sono scese in campo Cesena e Avellino, che hanno da poco mandato in archivio il primo tempo dell''Orogel Stadium-Dino Manuzzi': dopo la prima frazione di gioco, sul doppio vantaggio i padroni di casa, che allo stadere di primo tempo mettono un importante tassello al match grazie al rigore messo a segno da Shpendi (
Di seguito il resoconto del turno, con classifica (ovviamente ancora parziale):
SERIE B, 12ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Cesena-Avellino 2-0
27' Ciervo, 45'+5 [rig.] Shpendi
Domenica 9 novembre
Ore 17:15 - Pescara-Monza
Già giocate
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
Juve Stabia-Palermo 1-0
38' Cacciamani
Venezia-Sampdoria 3-1
25' Busio (V), 36' Hainaut (V), 67' Henderson (S), 77' Fila (V)
CLASSIFICA
Modena 25
Monza 23*
Frosinone 22
Cesena 20*
Venezia 19
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16*
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Empoli 14
Padova 14
Virtus Entella 14
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8*
Sampdoria 7
*una partita in meno