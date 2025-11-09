Serie A Women, 5ª giornata - Vola il Como Women, battuta la Ternana. Che rimane a 0 punti

Con la serata di venerdì, e con il pirotecnico 5-2 tra Fiorentina e Roma, si è alzato il sipario sulla 5ª giornata del campionato Serie A Women, che si concluderà poi nella giornata di oggi, con i tre match restanti.

Gare suddivise su tre fasce orarie, e una già archiviata, perché l'apertura della domenica di calcio femminile è spettata al lunch match dello stadio 'Moreno Gubbiotti' di Narni, dove si sono affrontate le padrone di casa della Ternana e il Como Women, corsaro in terra umbra: 2-4, infatti, il finale di gara, che proietta la formazione di mister Stefano Sottili al quarto posto in classifica, in coabitazione con il Milan che ieri ha battuto la Juventus. Ancora a digiuno di punti, invece, la Ternana.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMAN, 5ª GIORNATA

Già giocate

Fiorentina-Roma 4-2

5' Omarsdottir (F), 53' e 55' Bredgaard (F), 64' Haavi (R), 66' aut. Bergamaschi, 71' Giugliano (R), 90'+5 Woldvik (F)

Inter-Sassuolo 2-2

8' [rig.] e 11' Wullaert (I), 21' Clelland (S), 82' Greve (S)

Milan-Juventus 2-1

20' Ijeh (M), 45'+1 Girelli (J), 65' Dompig (M)

Ternana Women-Como Women 2-4

4′ e 33′ Nischler (C), 37′ Pavan (C), 67' [rig.] e 80′ [rig.] Pirone (T), 73' Kerr (C)

Domenica 9 novembre

Ore 15:00 - Lazio-Napoli Women

Ore 20:30 - Genoa-Parma

Classifica - Roma 12, Fiorentina 10, Milan 9, Como Women 9, Napoli Women 7*, Juventus 7, Inter 6, Lazio 6*, Parma 5*, Sassuolo 5, Genoa 3*, Ternana Women 0

* una gara in meno