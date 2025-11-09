Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Inter U23, Vecchi: "Il Vicenza ha solo avuto più malizia. Ma siamo in netta crescita"

Inter U23, Vecchi: "Il Vicenza ha solo avuto più malizia. Ma siamo in netta crescita"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 16:04Serie C
Claudia Marrone

Gara da ex, quella odierna, per mister Stefano Vecchi, che ha visto la sua Inter U23 cadere per mano del Vicenza, che si è imposto 1-2 in casa della compagine nerazzurra, in occasione della sfida valevole per la 13ª giornata del campionato di Serie C, Girone A.

A margine del match, come si legge su fcinternews.it, queste le sue parole: "I ragazzi ce l'han messa tutta, volevano confrontarsi contro la squadra più forte di questo campionato e a tratti in campo ci siamo riusciti bene: la gara nel complesso è stata buona, la differenza l'ha fatta ciò che è successo dentro le due aree di rigore. Loro ci sono arrivati con molta più decisione, con molta più malizia, aspetti sui quali noi paghiamo tanto. Ma guardiamo alla partita di oggi cercando di capire dove andare a migliorare. Sappiamo che non abbiamo l'obiettivo di vincere il campionato, vogliamo far crescere i ragazzi".

Il mister precisa però: "Nel girone di ritorno vorremmo essere più competitivi, dobbiamo esserlo. In questo momento girano le scatole per non aver raccolto il risultato, ma sono davvero fiducioso per la seconda parte della stagione".

Nota poi al suo personale: "Per me non era una partita come le altre. Quando affronti 15, 18 ragazzi che avevi con te lo scorso anno, parte dello staff e la società è normale pensare anche a quello che è stato".

Articoli correlati
Inter U23, Vecchi: "Contro l'AlbinoLeffe decisivi i cambi. Vicenza? Sarà un piacere... Inter U23, Vecchi: "Contro l'AlbinoLeffe decisivi i cambi. Vicenza? Sarà un piacere affrontarlo"
Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”... Vecchi: “Vicenza favorita per la promozione. Quest’anno situazione ideale da gestire”
Inter U23, ko dopo 7 risultati consecutivi. Vecchi: "Miglior prestazione della stagione"... Inter U23, ko dopo 7 risultati consecutivi. Vecchi: "Miglior prestazione della stagione"
Altre notizie Serie C
Livorno, definitivamente chiusa la querelle Di Carmine? L'attaccante è titolare contro... Livorno, definitivamente chiusa la querelle Di Carmine? L'attaccante è titolare contro il Carpi
Serie C, 13ª giornata - Frenata Arezzo, non più in vetta. Sorride invece il Catania... Serie C, 13ª giornata - Frenata Arezzo, non più in vetta. Sorride invece il Catania
Inter U23, Vecchi: "Il Vicenza ha solo avuto più malizia. Ma siamo in netta crescita"... Inter U23, Vecchi: "Il Vicenza ha solo avuto più malizia. Ma siamo in netta crescita"
Foggia, Musa: "I ragazzi sanno che stiamo facendo male, servono intervento sul mercato"... Foggia, Musa: "I ragazzi sanno che stiamo facendo male, servono intervento sul mercato"
Serie C, 13ª giornata - Trento subito sul doppio vantaggio. Sorride anche il Siracusa... Serie C, 13ª giornata - Trento subito sul doppio vantaggio. Sorride anche il Siracusa
Barilari: "So che c'è scetticismo, ma non voglio passare per il mister che fa retrocedere... Barilari: "So che c'è scetticismo, ma non voglio passare per il mister che fa retrocedere il Foggia"
Serie C, 13ª giornata - La Juve NG batte il Forlì. Inarrestabile Vicenza: Inter U23... Serie C, 13ª giornata - La Juve NG batte il Forlì. Inarrestabile Vicenza: Inter U23 ko
Union Brescia, urge un attaccante. Si guarda anche all'estero: nel mirino c'è l'ex... Union Brescia, urge un attaccante. Si guarda anche all'estero: nel mirino c'è l'ex Pisa Puscas
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
Le più lette
1 Spalletti ha bisogno di un grande mercato di riparazione. Troppe scelte estive sbagliate. Milan, così non si vince lo scudetto. Come risponderà la squadra agli attacchi di Chivu?
2 Inter-Lazio, le probabili formazioni: Thuram con Lautaro, torna Calhanoglu
3 Genoa-Fiorentina, le probabili formazioni: Vanoli senza Kean, tocca a Piccoli
4 Bologna-Napoli, le probabili formazioni: Politano riposa. Italiano se la gioca con Dallinga
5 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa, Sarri si affida ancora a Dia
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, la classifica aggiornata: Napoli a pari del Milan, Bologna a -1. Fiorentina sempre ultima
Immagine top news n.1 4 gol, un rigore sbagliato e un punto a testa al "Ferraris": Genoa-Fiorentina finisce 2-2
Immagine top news n.2 Il Napoli rimane ancora a secco di gol e il Bologna fa festa: 2-0 firmato Dallinga-Lucumì
Immagine top news n.3 Atalanta, flop Juric: mai così male con Gasperini, un inizio peggiore risale a 11 anni fa
Immagine top news n.4 Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa, Sarri si affida ancora a Dia
Immagine top news n.5 Tonfo Atalanta, i tifosi della Dea fischiano. 3-0 Sassuolo nel segno di Berardi e Pinamonti
Immagine top news n.6 Spalletti nella storia della Juventus suo malgrado: primo a non battere il Torino di Cairo all'andata
Immagine top news n.7 Bologna-Napoli, le formazioni ufficiali: Dallinga sfida Hojlund. Out Neres, c'è Elmas
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.2 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
Immagine news podcast n.3 Sogliano ha preso Giovane a parametro zero. Ora sarà asta tra big di A ed Europa
Immagine news podcast n.4 Come giocherà il Genoa di De Rossi? Tutto sul rilancio di Valentin Carboni
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Paolo De Paola: "Se esce dalla Champions, la Juve ha più chance per lo Scudetto"
Immagine news Serie A n.2 Bonanni: "Per Conte sarà complicata a Bologna. Vincere per evitare una mini crisi"
Immagine news Serie A n.3 Massimo Orlando: "Juventus, col Torino sarà dura. Fiorentina, giocatori impauriti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Bologna, Lucumì: "Siamo forti e in crescita. Dedico gol e titolo di MVP a moglie e figlio"
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli: "Abbiamo giocato da squadra. Ora c'è una pagina da riempire"
Immagine news Serie A n.3 Bologna, Niccolini: "Ci godiamo la classifica, ma ragioniamo partita dopo partita"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Gasperini: "La sconfitta del Napoli? Dobbiamo pensare solo a battere l'Udinese"
Immagine news Serie A n.5 Bologna, Cambiaghi: "Non ci poniamo limiti, vogliamo vincerle tutte"
Immagine news Serie A n.6 Roma, Koné: "Pellegrini e Dybala sono giocatori differenti, ecco qual è la nostra fortuna"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena-Avellino 3-0, le pagelle: grande gol di Ciervo, Biasci non pervenuto
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 12ª giornata - Il Cesena batte l'Avellino e acciuffa il Monza al secondo posto
Immagine news Serie B n.3 Sampdoria, breve stacco per smaltire la delusione della laguna. Martedì la ripresa
Immagine news Serie B n.4 Pescara-Monza, le formazioni ufficiali: Vivarini con Di Nardo unica punta per salvare la panchina
Immagine news Serie B n.5 Serie B, 12ª giornata - Dopo i primi 45', Cesena in vantaggio sull'Avellino. Con due gol
Immagine news Serie B n.6 Cesena-Avellino, le formazioni ufficiali: tra i bianconeri c'è Blesa dal 1' a far coppia con Shpendi
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Livorno, definitivamente chiusa la querelle Di Carmine? L'attaccante è titolare contro il Carpi
Immagine news Serie C n.2 Serie C, 13ª giornata - Frenata Arezzo, non più in vetta. Sorride invece il Catania
Immagine news Serie C n.3 Inter U23, Vecchi: "Il Vicenza ha solo avuto più malizia. Ma siamo in netta crescita"
Immagine news Serie C n.4 Foggia, Musa: "I ragazzi sanno che stiamo facendo male, servono intervento sul mercato"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, 13ª giornata - Trento subito sul doppio vantaggio. Sorride anche il Siracusa
Immagine news Serie C n.6 Barilari: "So che c'è scetticismo, ma non voglio passare per il mister che fa retrocedere il Foggia"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, 5ª giornata - Vola il Como Women, battuta la Ternana. Che rimane a 0 punti
Immagine news Calcio femminile n.3 Genoa Women, De La Fuente: "Vogliamo fare punti e battaglieremo per ottenerli”
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Women, oggi si chiude la 5ª giornata: prima gara alle 12.30. Poi in campo la Lazio
Immagine news Calcio femminile n.5 Inter Women, Piovani: "Ottimo primo tempo, poi un calo. Serve ripartire con qualità, testa e cuore"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus Women, Canzi: "Sconfitta col Milan immeritata. Purtroppo l'avvio di stagione è così"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?