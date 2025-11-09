Serie C, 13ª giornata - Frenata Arezzo, non più in vetta. Sorride invece il Catania

Nella serata di venerdì, e con ben tre confronti giocati, ha preso il via la 13ª giornata del campionato di Serie C, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di domani, lunedì 10 ottobre: match di cartello quello conclusivo, tra Crotone e Salernitana.

Alle 12:30 si è aperta la domenica di terza serie, proseguita poi con i match della 14:30 che, dato l'orario, si sono da poco conclusi. Importanti le vittorie centrate nel Girone C da Catania e Siracusa, con i rossazzurri che si portano temporaneamente in vetta al raggruppamento, mettendo pressioni a Salernitana e Benevento, e gli aretusei che accorciano dal penultimo posto, ma altrettanto determinante è stato il pari dell'Arezzo: gli amaranto perdono il primo posto, esulta il Ravenna. Nel Girone A vanno a gonfie vele Pro Vercelli e Trento, ma crolla l'Union Brescia, con l'Alcione che accorcia dal terzo posto.

Di seguito il quadro dettagliato dei risultati, il programma completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:

SERIE C, 13ª GIORNATA

GIRONE A

Già giocate

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0

1' Nanni

Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1

44' Castelli

Renate-Virtus Verona 1-0

30' Ruiz Giraldo

Pro Patria-Lumezzane 1-1

67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)

Inter U23-Vicenza 1-2

31' Capello (V), 50' Kamate (I), 87' Stuckler (V)

Union Brescia-Alcione Milano 0-1

71' Bright

Pro Vercelli-Triestina 3-1

37' [rig.] Coppola (P), 44' Gunduz (T), 73' Sow Ouseynou (P), 80' Sow (P)

Trento-Ospitaletto 3-0

3' Corradi, 11' Capone, 73' Chinetti

Domenica 9 novembre

Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Novara-Lecco

Classifica: Vicenza 35, Union Brescia 27, Lecco 27*, Alcione Milano 24, Inter U23 22, Cittadella 21, Pro Vercelli 19, Trento 19, Renate 17, Ospitaletto 13, Pergolettese 13, Arzignano Valchiampo 13, Dolomiti Bellunesi 13, AlbinoLeffe 12*, Novara 12*, Giana Erminio 12*, Virtus Verona 11, Lumezzane 10, Pro Patria 8, Triestina -10

* una gara in meno

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Già giocate

Ascoli-Gubbio 1-1

4' Milanese (A), 32' Carraro (G)

Campobasso-Sambenedettese 1-1

79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)

Bra-Pineto 1-2

64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)

Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0

53' [rig.] Bernardotto, 90' Vitturini

Pianese-Rimini 1-0

66' Coccia

Ravenna-Torres 3-0

13' [aut.] Idda (T), 60' Luciani (R), 73' [rig.] Spini (R)

Juventus Next Gen-Forlì 1-0

70' Pedro Felipe

Perugia-Arezzo 0-0

Domenica 9 novembre

Ore 17:30 - Carpi-Livorno

Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro

Classifica: Ravenna 33, Arezzo 32, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Forlì 20, Ternana 19*, Pineto 19, Gubbio 18, Carpi 18*, Campobasso 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Vis Pesaro 16*, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10*, Bra 10, Perugia 8, Torres 7, Rimini -4

* una gara in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Già giocate

Cavese-Potenza 3-0

17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)

Atalanta U23-Giugliano 0-1

46' Prado

Trapani-Picerno 2-1

6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)

Ore 17:30 - Cosenza-Casarano 4-1

45' [aut.] D'Alena (CA), 50' Ricciardi (CO), 63' Chiricò (CA), 87' Cannavò (CO), 90'+2 Achour (CO)

Catania-Team Altamura 2-0

71' Di Gennaro, 77' Cicerelli

Siracusa-Latina 3-1

1' Zanini (S), 80' [rig.] Parigini (S), 90'+2 Di Giovannantonio (L), 90'+6 Cancellieri (S)

Domenica 9 novembre

Ore 17:30 - Monopoli-Casertana

Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20:30 - Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20:30 - Salernitana-Crotone

Classifica: Catania 28, Salernitana 26*, Benevento 23*, Cosenza 23, Monopoli 21*, Casarano 18, Casertana 18*, Atalanta U23 17, Trapani 17, Crotone 17*, Potenza 16, Team Altamura 15, Cavese 15, Giugliano 15, Latina 14, Sorrento 13*, Picerno 10, Audace Cerignola 10*, Foggia 10*, Siracusa 9

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti