Serie A, 11^ giornata LIVE: torna la ThuLa, Sarri si affida ancora a Dia
Di seguito le ultime dai campi, raccolte dai corrispondenti di TMW, in merito all'11^ giornata di Serie A:
PISA-CREMONESE 1-0 - Il tabellino
Marcatore: 5’ Touré
PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Touré, Aebischer, Akinsanmiro (67’ Piccinini), Vural (67’ Marin), Cuadrado (46’ Leris); Moreo (67’ Tramoni), Nzola (90+1’ Meister sv).
Allenatore: Gilardino.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano (90+1’ Johnsen sv), Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero (77’ Sarminento), Bondo, Vandeputte, Faye (77’ Floriani Mussolini); Vazquez (77’ Bonazzoli), Vardy.
Allenatore: Nicola.
----------
COMO-CAGLIARI 0-0- Il tabellino
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic (89' Vojvoda), Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Caqueret (63' Baturina); Addai (75' Kuhn), Paz, Diao (46' Jesus Rodriguez); Morata (63' Douvikas).
Allenatore: Fabregas.
CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert (79' Idrissi); Gaetano (57' Adopo), Prati (79' Mazzitelli), Folorunsho; Palestra, Felici (79' Luvumbo); Esposito (67' Borrelli).
Allenatore: Pisacane.
----------
LECCE-HELLAS VERONA 0-0- Il tabellino
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Thiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Morente (21' st Pierotti), Berisha (41' st Kaba), Banda (32' st Sottil); Stulic (21' st Camarda).
Allenatore: Di Francesco.
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Bella-Kotchap, Nelsson, Valentini; Belghali, Akpa Akpro, Gagliardini, Harroui, Bradaric (29' st Frese); Orban (41' st Niasse), Giovane.
Allenatore: Zanetti.
----------
JUVENTUS-TORINO 0-0 - Il tabellino
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani (1' st Gatti), Koopmeiners; McKennie, Locatelli (40' st Adzic), Thuram, Cambiaso; Conceiçao (19' st Zhegrova), Yildiz (39' st Openda); Vlahovic (19' st David).
Allenatore: Spalletti.
TORINO (3-5-2): Paleari; Ismajli (43' st Tameze), Maripan, Coco; Pedersen, Ilic (1' st Asllani), Casadei, Vlasic (34' st Anjorin), Lazaro; Ngonge 5,5 (1' st Adams), Simeone (34' st Zapata).
Allenatore: Baroni (in panchina va Colucci).
----------
PARMA-MILAN 2-2 - Il tabellino
Marcatori: 12' Saelemaekers (M), 25' rig. Leao (M), 45'+2' Bernabé (P), 16' st Delprato (P)
PARMA (3-5-2): Suzuki; Ndiaye (45' st Troilo), Valenti, Britschgi; Delprato, Bernabè (36' st Hernani), Keita, Sorensen, Lovik (24' st Valeri); Cutrone (45'+2' st Cremaschi), Pellegrino.
Allenatore: Cuesta
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter (42' st Athekame), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci (25' st Pulisic), Estupinan (25' st Bartesaghi); Nkunku (15' st Loftus-Cheek), Leao.
Allenatore: Allegri
----------
ATALANTA-SASSUOLO 0-3 - Il tabellino
Marcatori: 29' rig., 20' st Berardi, 2' st Pinamonti
ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (1' st Djimsiti), Hien, Ahanor; Bellanova, Ederson (1' st De Ketelaere), Pasalic, Zappacosta (38' st Zalewski); Samardzic, Krstovic (13' st Scamacca); Lookman (33' st Sulemana).
Allenatore: Juric
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Muharemovic, Idzes, Candé (36' st Doig); Thorstvedt, Matic, Koné (45' st Iannoni); Berardi (45' st Cheddira), Pinamonti (46' st Pierini), Fadera (15' st Laurienté).
Allenatore: Grosso
----------
BOLOGNA-NAPOLI - Le formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Dallinga.
Allenatore: Italiano.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Gutierrez; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Elmas.
Allenatore: Conte.
----------
GENOA-FIORENTINA - Le formazioni ufficiali
GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertson, Frendrup, Thorsby, Martin; Vitinha, Colombo.
Allenatore: De Rossi.
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Sohm, Fortini; Gudmundsson, Piccoli.
Allenatore: Vanoli.
----------
ROMA-UDINESE - Domenica 9 novembre ore 18
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dovbyk
Allenatore: Gasperini
UDINESE (3-5-2): Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa
Allenatore: Runjaic
----------
INTER-LAZIO - Domenica 9 novembre ore 20.45
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram
Allenatore: Chivu
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Provstgaard, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni
Allenatore: Sarri