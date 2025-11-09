Serie C, 13ª giornata - Trento subito sul doppio vantaggio. Sorride anche il Siracusa

Nella serata di venerdì, e con ben tre confronti giocati, ha preso il via la 13ª giornata del campionato di Serie C, che, come di consueto, si concluderà poi nella serata di domani, lunedì 10 ottobre: match di cartello quello conclusivo, tra Crotone e Salernitana.

Alle 12:30 si è aperta la domenica di terza serie, proseguita poi con i match della 14:30 che, dato l'orario, hanno mandato da poco in archivio i primi tempi: non troppe le emozioni delle prime frazioni di gioco, anche se è da segnalare il doppio vantaggio del Trento sull'Ospitaletto, mentre nel Girone C il Siracusa si porta in vantaggio - per altro con gol fulmineo - sul Latina. Al momento il Perugia sta tenendo a freno la capolista del Girone B Arezzo, con Ravenna spettatore interessato al match.

Di seguito il quadro dettagliato dei risultati, il programma completo del turno e le classifiche aggiornate dei tre raggruppamenti:

SERIE C, 13ª GIORNATA

GIRONE A

Ora in campo (parziale)

Union Brescia-Alcione Milano 0-0

Pro Vercelli-Triestina 1-1

37' [rig.] Coppola (P), 44' Gunduz (T)

Trento-Ospitaletto 2-0

3' Corradi, 11' Capone

Domenica 9 novembre

Ore 17:30 - Giana Erminio-AlbinoLeffe

Ore 17:30 - Novara-Lecco

Già giocate

Arzignano Valchiampo-Pergolettese 1-0

1' Nanni

Dolomiti Bellunesi-Cittadella 0-1

44' Castelli

Renate-Virtus Verona 1-0

30' Ruiz Giraldo

Pro Patria-Lumezzane 1-1

67' Mastroianni (P), 77' Caccavo (L)

Inter U23-Vicenza 1-2

31' Capello (V), 50' Kamate (I), 87' Stuckler (V)

Classifica: Vicenza 35*, Union Brescia 27, Lecco 27, Inter U23 22*, Cittadella 21*, Alcione Milano 21, Renate 17*, Trento 16, Pro Vercelli 16, Ospitaletto 13, Pergolettese 13*, Arzignano Valchiampo 13*, Dolomiti Bellunesi 13*, AlbinoLeffe 12, Novara 12, Giana Erminio 12, Virtus Verona 11*, Lumezzane 10*, Pro Patria 8*, Triestina -10

* una gara in più

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti

GIRONE B

Ora in campo (parziale)

Perugia-Arezzo 0-0

Domenica 9 novembre

Ore 17:30 - Carpi-Livorno

Ore 20:30 - Ternana-Vis Pesaro

Già giocate

Ascoli-Gubbio 1-1

4' Milanese (A), 32' Carraro (G)

Campobasso-Sambenedettese 1-1

79' Gala (C), 90'+1 Marranzino (S)

Bra-Pineto 1-2

64' Lionetti (B), 74' Pellegrino (P), 82' D'Andrea (P)

Guidonia Montecelio-Pontedera 2-0

53' [rig.] Bernardotto, 90' Vitturini

Pianese-Rimini 1-0

66' Coccia

Ravenna-Torres 3-0

13' [aut.] Idda (T), 60' Luciani (R), 73' [rig.] Spini (R)

Juventus Next Gen-Forlì 1-0

70' Pedro Felipe

Classifica: Ravenna 33, Arezzo 31*, Ascoli 28, Guidonia Montecelio 23, Forlì 20, Ternana 19*, Pineto 19, Gubbio 18, Carpi 18*, Campobasso 17, Pianese 17, Juventus Next Gen 17, Vis Pesaro 16*, Sambenedettese 15, Pontedera 12, Livorno 10*, Bra 10, Perugia 7*, Torres 7, Rimini -4

* una gara in meno

N.B. - Rimini penalizzato di 15 punti

GIRONE C

Ora in campo (parziale)

Catania-Team Altamura 0-0

Siracusa-Latina 1-0

1' Zanini

Domenica 9 novembre

Ore 17:30 - Monopoli-Casertana

Ore 17:30 - Sorrento-Audace Cerignola

Ore 20:30 - Foggia-Benevento

Lunedì 10 novembre

Ore 20:30 - Salernitana-Crotone

Già giocate

Cavese-Potenza 3-0

17' Fusco (C), 26' [aut.] Alastra (P), 63' [rig.] Sorrentino (C)

Atalanta U23-Giugliano 0-1

46' Prado

Trapani-Picerno 2-1

6' Abreu (P), 80' [rig.] e 90'+5 Fischnaller (T)

Ore 17:30 - Cosenza-Casarano 4-1

45' [aut.] D'Alena (CA), 50' Ricciardi (CO), 63' Chiricò (CA), 87' Cannavò (CO), 90'+2 Achour (CO)

Classifica: Salernitana 26, Catania 25, Benevento 23, Cosenza 23*, Monopoli 21, Casarano 18*, Casertana 18, Atalanta U23 17*, Trapani 17*, Crotone 17, Potenza 16*, Team Altamura 15, Cavese 15*, Giugliano 15*, Latina 14, Sorrento 13, Picerno 10*, Audace Cerignola 10, Foggia 10, Siracusa 6

* una gara in più

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti