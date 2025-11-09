Serie A Women, 5ª giornata - Non si fanno male Lazio e Napoli Women: pari a reti bianche

Con la serata di venerdì, e con il pirotecnico 5-2 tra Fiorentina e Roma, si è alzato il sipario sulla 5ª giornata del campionato Serie A Women, che si concluderà poi nella giornata di oggi, con i tre match restanti.

Gare suddivise su tre fasce orarie, e due già archiviate: l'apertura di giornata è stata affidata al lunch match tra Ternana e Como Women, con le lariane corsare in quel di Narni, mentre il pomeriggio è proseguito a Formello, con la gara tra Lazio Women e Napoli Women, che non si sono però fatte male, chiudendo il match delle ore 15:00 sullo 0-0. E di fatto mantenendo anche abbastanza inalterata la graduatoria, che stasera potrebbe però esser rivista per quel che concerne la parte bassa.

Di seguito il quadro completo del turno e la classifica aggiornata del torneo:

SERIE A WOMEN, 5ª GIORNATA

Già giocate

Fiorentina-Roma 4-2

5' Omarsdottir (F), 53' e 55' Bredgaard (F), 64' Haavi (R), 66' aut. Bergamaschi, 71' Giugliano (R), 90'+5 Woldvik (F)

Inter-Sassuolo 2-2

8' [rig.] e 11' Wullaert (I), 21' Clelland (S), 82' Greve (S)

Milan-Juventus 2-1

20' Ijeh (M), 45'+1 Girelli (J), 65' Dompig (M)

Ternana Women-Como Women 2-4

4′ e 33′ Nischler (C), 37′ Pavan (C), 67' [rig.] e 80′ [rig.] Pirone (T), 73' Kerr (C)

Lazio-Napoli Women 0-0

Domenica 9 novembre

Ore 20:30 - Genoa-Parma

Classifica - Roma 12, Fiorentina 10, Milan 9, Como Women 9, Napoli Women 8, Juventus 7, Lazio 7, Inter 6, Parma 5*, Sassuolo 5, Genoa 3*, Ternana Women 0

* una gara in meno