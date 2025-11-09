Juve Stabia, gli Amministratori Giudiziari: "Il supporto dei tifosi, fondamentale per la squadra"

Vince la Juve Stabia, e lo fa battendo il Palermo nel corso della 12ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà oggi: match winner della gara, il giovane Alessio Cacciamani (CLICCA QUI per le sue dichiarazioni). Ma, al netto del singolo, è stata la prestazione di squadra quello che più ha colpito l'ambiente stabiese, con gli amministratori giudiziari del club che hanno voluto ringraziare tutta la popolazione stabiese e l'organizzazione della gara, che si è svolta senza patemi nonostante il momento delicato che stanno vivendo le Vespe fuori dal campo.

Questo, il messaggio diffuso dai canali ufficiali della società:

"Gli amministratori giudiziari della S.S. Juve Stabia desiderano esprimere un sentito ringraziamento a tutti la città di Castellammare tifosi per il grande senso civico il calore e la passione dimostrati prima durante e dopo la partita Juve Stabia-Palermo.

La vostra presenza e il supporto incondizionato sono stati fondamentali per la squadra.

Allo stesso tempo, un ringraziamento speciale va alle Forze dell’Ordine per il loro prezioso supporto e sacrificio. La vostra professionalità ha garantito la sicurezza e il regolare svolgimento dell’evento, permettendo a tutti di viverlo serenamente.

Grazie a tutti per il vostro impegno e la vostra dedizione. Ad Maiora

Gli Amministratori giudiziari della S.S. Juve Stabia".