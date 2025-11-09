Foggia, Musa: "I ragazzi sanno che stiamo facendo male, servono intervento sul mercato"

Non solo mister Enrico Barilari. Quando la sfida contro il Benevento è ormai prossima, si giocherà stasera alle ore 20:30 in terra pugliese - allo 'Zaccheria' -, in casa Foggia ha parlato anche il Direttore Sportivo Carlo Musa, che ha fatto il punto della situazione con l'arrivo del nuovo mister, subentrato al dimissionario Delio Rossi.

Ecco le sue parole: "Ci tenevo a ringraziare Delio Rossi e il suo staff per ciò che hanno dato alla struttura e alla società - riporta il sito calciofoggia.it -. Sono stati tre mesi molto intensi in cui abbiamo vissuto momenti importanti, ma a seguito dei risultati negativi abbiamo deciso di dare una scossa e con la proprietà si è deciso di cambiare guida tecnica. Enrico Barilari che ha delle idee di calcio importanti e un profilo umano che a me piace perché è dedito al lavoro, umile e con lui ci auguriamo di raggiungere i risultati che ci siamo prefissati".

Il discorso va quindi ai prossimi mesi: "Rispetto al mercato di gennaio faremo delle attente valutazioni con il tecnico e vedremo dove andremo a intervenire: stiamo facendo male e lo sanno anche i ragazzi. In estate siamo riusciti a fare una squadra, abbiamo fatto degli errori ma è un gruppo in cui credo e chi ha lavorato con me sa quanto impegno ci abbiamo messo per fare una squadra importante. E questo gruppo può tirare fuori una serie di prestazioni importanti da qui a gennaio. Avere uno stadio pieno ci aiuterebbe, ma è un problema che non possiamo risolvere noi dell’area tecnica".