Barilari: "So che c'è scetticismo, ma non voglio passare per il mister che fa retrocedere il Foggia"

"Per me è un onore essere qua e sono onorato di essere a Foggia. So che a Foggia siete abituati a figure importanti e sicuramente c’è scetticismo intorno a me, ma son pronto a fare il mio dovere perché non voglio passare per il tecnico che fa retrocedere la squadra": come si legge su calciofoggia.it, queste le prime parole da allenatore del Foggia di Enrico Barilari.

Che avrà un battesimo di fuoco questa sera, quando i suoi se la vedranno con il Benevento: "A livello fisico non ho visto grossi problemi, si deve intervenire subito sulla testa perché quando le cose non vanno bene si sbaglia facilmente. So che l'avversario è di un certo livello, ma non voglio rendere più difficile una partita che è già difficile di per sé. Dalla settimana prossima cercherò di infondere alla squadra qualcosa di mio: credo che ci sia tanto lavoro da fare che il modulo è l’ultimo dei miei pensieri. A ogni modo, ai ragazzi chiedo di fare una gara dignitosa dove ci vorrà coraggio, carattere e voglia di far vedere che non sono loro il problema: ci vorrà massimo impegno".

E aggiunge: "A Sorrento sono stato esonerato nono in classifica, anche se mi era stato solo chiesto di salvare la squadra, e ho avuto mesi di sofferenza perché non ho avuto occasioni per essere nel giro: se però ti arriva la chiamata del Foggia, per di più da un direttore di cui ti fidi (con Carlo Musa ha vissuto l'esperienza al Sestri Levante, ndr) non ci pensi su due volte. È una figura a cui sono legato. ma se faccio male mi manda a casa. Sono un fanatico di Zeman e a Chiavari nei playoff vidi la curva che faceva tremare l’impianto e come fai a non innamorarti di questa piazza. Ho parlato con il Presidente e mi ha fatto una buona impressione".