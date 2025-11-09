Cesena-Avellino, le formazioni ufficiali: tra i bianconeri c'è Blesa dal 1' a far coppia con Shpendi
Si è aperta nella serata di venerdì la 12ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi, come di consueto per la stagione, nella giornata di oggi: in campo, gli ultimi due confronti del turno, con il primo che prenderà il via alle ore 15:00.
Allo stadio 'Orogel Stadium-Dino Manuzzi' si affronteranno i padroni di casa del Cesena e l'Avellino. Proprio la formazione irpina, falcidiata dalla assenze, scende in campo con il 4-3-1-2, e con Sounas oggi preferito a Palumbo; cambia anche in difesa, con Fontanarosa e Cagnano titolari. Diversi cambi anche per mister Mignani, che affida l'attacco al tandem Blesa-Shpendi.
Di seguito, le formazioni ufficiali:
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Blesa, Shpendi. All: Mignani
AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Fontanarosa, Cagnano; Besaggio, Palmiero, Sounas; Insigne; Biasci, Crespi. All: Biancolino.
Qua, invece, il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocate
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
Juve Stabia-Palermo 1-0
38' Cacciamani
Venezia-Sampdoria 3-1
25' Busio (V), 36' Hainaut (V), 67' Henderson (S), 77' Fila (V)
Domenica 9 novembre
Ore 15:00 - Cesena-Avellino
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 25
Monza 23*
Frosinone 22
Cesena 20*
Venezia 19
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16*
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Empoli 14
Padova 14
Virtus Entella 14
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8*
Sampdoria 7
*una partita in meno
** due partite in meno