Cesena-Avellino, le formazioni ufficiali: tra i bianconeri c'è Blesa dal 1' a far coppia con Shpendi

Si è aperta nella serata di venerdì la 12ª giornata del campionato di Serie B, che si concluderà poi, come di consueto per la stagione, nella giornata di oggi: in campo, gli ultimi due confronti del turno, con il primo che prenderà il via alle ore 15:00.

Allo stadio 'Orogel Stadium-Dino Manuzzi' si affronteranno i padroni di casa del Cesena e l'Avellino. Proprio la formazione irpina, falcidiata dalla assenze, scende in campo con il 4-3-1-2, e con Sounas oggi preferito a Palumbo; cambia anche in difesa, con Fontanarosa e Cagnano titolari. Diversi cambi anche per mister Mignani, che affida l'attacco al tandem Blesa-Shpendi.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Blesa, Shpendi. All: Mignani

AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Fontanarosa, Cagnano; Besaggio, Palmiero, Sounas; Insigne; Biasci, Crespi. All: Biancolino.

Qua, invece, il quadro completo del turno e la classifica aggiornata:

SERIE B, 12ª GIORNATA

Già giocate

Spezia-Bari 1-1

7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)

Empoli-Catanzaro 1-0

59' [rig.] Shpendi (E)

Frosinone-Modena 2-2

9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)

Mantova-Padova 1-0

85' Ruocco

Reggiana-Virtus Entella 0-0

Sudtirol-Carrarese 1-1

49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)

Juve Stabia-Palermo 1-0

38' Cacciamani

Venezia-Sampdoria 3-1

25' Busio (V), 36' Hainaut (V), 67' Henderson (S), 77' Fila (V)

Domenica 9 novembre

Ore 15:00 - Cesena-Avellino

Ore 17:15 - Pescara-Monza

CLASSIFICA

Modena 25

Monza 23*

Frosinone 22

Cesena 20*

Venezia 19

Palermo 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16*

Reggiana 16

Carrarese 15

Catanzaro 15

Empoli 14

Padova 14

Virtus Entella 14

Bari 13*

Sudtirol 12

Mantova 11

Spezia 8

Pescara 8*

Sampdoria 7

*una partita in meno

** due partite in meno