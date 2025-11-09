Il Napoli rimane ancora a secco di gol e il Bologna fa festa: 2-0 firmato Dallinga-Lucumì

Terza partita consecutiva senza riuscire a far gol, ma stavolta per il Napoli arriva anche la sconfitta. Al Dall'Ara fa festa il Bologna, che ritrova Italiano in panchina anche in campionato e lo celebra nel migliore dei modi: grande prestazione e 2-0 rifilato ai campioni d'Italia grazie alle reti di Dallinga (prima volta in questa Serie A) e Lucumì (prima volta in assoluto in Serie A). Antonio Conte avrà tanto su cui riflettere, parecchi problemi da risolvere. E intanto stasera potrebbe perdere la vetta del campionato.

Tegola per Italiano: che storia Pessina

La partita comincia con grande equilibrio. D'altronde, tra due delle squadre che hanno il possesso palla maggiore in Serie A, c'era da aspettarselo. Ma dopo appena cinque minuti arriva una brutta notizia per Italiano: dopo un rinvio Skorupski accusa un problema muscolare, probabilmente al flessore, e alza bandiera bianca. Non essendoci il vice Ravaglia, tocca al classe 2007 Pessina, un debuttante assoluto in Serie A, applauditissimo dal pubblico del Dall'Ara poiché cresciuto nel vivaio rossoblù. In campo da minorenne, a 17 anni, contro la squadra campione d'Italia: una domenica che ricorderà per sempre. Il suo primo tempo è abbastanza tranquillo, con una sola parata (semplice) su Elmas.

Meglio il Bologna

Malgrado la defezione, comunque, il Bologna si fa preferire per larghi tratti della gara. Al 22' Lucumì sfiora il vantaggio (e il suo primo gol in Serie A)su sviluppi di calcio d'angolo, sbucando davanti a Di Lorenzo e mandando a un soffio dalla porta, di testa. Pericoloso anche Rowe, tra i più vivi della formazione di casa: un suo destro insidioso da fuori impegna Milinkovic-Savic. Proprio l'ex Olympique Marsiglia, però, sul finale di frazione si fa male ma stringe i denti per non far sprecare a Italiano un altro slot per i cambi, ma uscirà durante l'intervallo. Prima del giro di boa, comunque, succede poco altro e il primo tempo si chiude sullo 0-0.

Vantaggio rossoblù meritato

Al posto di Rowe entra Cambiaghi e quest'ultimo spacca la partita. Dal suo ingresso in campo il Bologna sfonda spesso e volentieri sulla sinistra ed è da quel lato che arriva il gol del vantaggio. L'ex Atalanta vola sulla sinistra, supera Di Lorenzo e mette un pallone perfetto in area a Dallinga, bravissimo ad tagliare davanti a Rrahmani e a realizzare il suo primo gol in questo campionato (finora aveva segnato solo in Europa League). Da questo momento il Napoli soffre il contraccolpo e in campo pare esserci una sola squadra: il Bologna.

Napoli, attacco non pervenuto. E il Bologna raddoppia

Già, perché il Napoli non si vede praticamente mai nell'ultimo terzo di campo. O, quando ci arriva, è poco lucido nelle rifiniture conclusive. E allora il Bologna prende coraggio, spinto anche dal Dall'Ara, e comincia a dominare. Finché, al 66', arriva anche il raddoppio, con la prima rete in carriera in Serie A di Lucumì: Holm scappa sulla destra e va al cross, il centrale colombiano sfugge alla marcatura di Buongiorno e di testa realizza il 2-0. Lo stadio è in festa e ci rimane, anche perché la squadra di Conte non reagisce (una sola palla-gol: Gutierrez che colpisce il palo esterno da posizione defilatissima), neanche quando entrano Lang, Neres e Lucca e viene aumentato il peso offensivo. I felsinei amministrano in scioltezza e si portano meritatamente i tre punti a casa. Per il Napoli sarà una sosta di riflessioni profonde.