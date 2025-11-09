Sampdoria, breve stacco per smaltire la delusione della laguna. Martedì la ripresa

Il momento della Sampdoria è più che mai drammatico, anche ieri è arrivato un pesante ko, partito sul campo del Venezia, che ha steso i blucerchiati sul punteggio di 3-1.

Adesso, come fanno sapere i canali ufficiali del club ligure, mister "Angelo Gregucci ha concesso due giorni di stacco ai blucerchiati, dando appuntamento al “Mugnaini” di Bogliasco nella mattinata di martedì. Sicuri assenti alla ripresa i nazionali Luigi Cherubini e Dennis Hadzikadunic"; due giorni di riposo che serviranno probabilmente anche per fare quadrato, perché la classifica continua a essere impietosa, e parla di ultimo posto - la peggior Samp di sempre - dopo la miracolosa salvezza centrata nell'anno passato. La settimana di sosta del campionato di Serie B potrà magari essere utile in tal senso, per trovare un'identità non ancora chiara.

Come ha sottolineato il tecnico in seconda Lillo Foti in conferenza stampa al 'Penzo': "Che identità ha la Samp? Oggi, purtroppo, non siamo ancora la Sampdoria. Né io, né i ragazzi siamo all’altezza del nome e della storia che rappresentiamo. Al momento, gli unici veri simboli del club sono la maglia e i tifosi. Questa è la realtà che ho trovato al mio arrivo, una squadra che deve ancora ritrovare sé stessa".