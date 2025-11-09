Serie B, 12ª giornata - Il Cesena batte l'Avellino e acciuffa il Monza al secondo posto
Con la serata di venerdì, e il pari emerso al 'Picco' tra Spezia e Bari, ha preso il via la 12ª giornata del campionato di Serie B, che, come di consueto, si concluderà poi nella giornata odierna, con i due restanti match che daranno il quadro completo del tutto.
Se alle ore 17:15 prenderà il via Pescara-Monza, alle ore 15:00 sono scese in campo Cesena e Avellino, che hanno da poco mandato in archivio un confronto che ha visto in campo una sola protagonista, la formazione romagnola, che si è imposta per 3-0 sugli irpini riscattando la sconfitta dello scorso weekend contro il Bari (
Di seguito il resoconto del turno, con classifica (ovviamente ancora parziale):
SERIE B, 12ª GIORNATA
Già giocate
Spezia-Bari 1-1
7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)
Empoli-Catanzaro 1-0
59' [rig.] Shpendi (E)
Frosinone-Modena 2-2
9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)
Mantova-Padova 1-0
85' Ruocco
Reggiana-Virtus Entella 0-0
Sudtirol-Carrarese 1-1
49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)
Juve Stabia-Palermo 1-0
38' Cacciamani
Venezia-Sampdoria 3-1
25' Busio (V), 36' Hainaut (V), 67' Henderson (S), 77' Fila (V)
Cesena-Avellino 3-0
27' Ciervo, 45'+5 [rig.] Shpendi, 52' Blesa
Domenica 9 novembre
Ore 17:15 - Pescara-Monza
CLASSIFICA
Modena 25
Monza 23*
Cesena 23
Frosinone 22
Venezia 19
Palermo 19
Juve Stabia 17*
Avellino 16
Reggiana 16
Carrarese 15
Catanzaro 15
Empoli 14
Padova 14
Virtus Entella 14
Bari 13*
Sudtirol 12
Mantova 11
Spezia 8
Pescara 8*
Sampdoria 7
*una partita in meno