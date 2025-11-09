Serie B, 12ª giornata - Il Cesena batte l'Avellino e acciuffa il Monza al secondo posto

Con la serata di venerdì, e il pari emerso al 'Picco' tra Spezia e Bari, ha preso il via la 12ª giornata del campionato di Serie B, che, come di consueto, si concluderà poi nella giornata odierna, con i due restanti match che daranno il quadro completo del tutto.

Se alle ore 17:15 prenderà il via Pescara-Monza, alle ore 15:00 sono scese in campo Cesena e Avellino, che hanno da poco mandato in archivio un confronto che ha visto in campo una sola protagonista, la formazione romagnola, che si è imposta per 3-0 sugli irpini riscattando la sconfitta dello scorso weekend contro il Bari ( TuttoMercatoWeb.com ).

Di seguito il resoconto del turno, con classifica (ovviamente ancora parziale):

SERIE B, 12ª GIORNATA

Già giocate

Spezia-Bari 1-1

7' Gytkjaer (B), 36' Kouda (S)

Empoli-Catanzaro 1-0

59' [rig.] Shpendi (E)

Frosinone-Modena 2-2

9' Koutsoupias (F), 50' Calò (F), 56' Zampano (M), 90'+2 Massolin (M)

Mantova-Padova 1-0

85' Ruocco

Reggiana-Virtus Entella 0-0

Sudtirol-Carrarese 1-1

49' [rig.] Schiavi (C), 52' Odogwu (S)

Juve Stabia-Palermo 1-0

38' Cacciamani

Venezia-Sampdoria 3-1

25' Busio (V), 36' Hainaut (V), 67' Henderson (S), 77' Fila (V)

Cesena-Avellino 3-0

27' Ciervo, 45'+5 [rig.] Shpendi, 52' Blesa

Domenica 9 novembre

Ore 17:15 - Pescara-Monza

CLASSIFICA

Modena 25

Monza 23*

Cesena 23

Frosinone 22

Venezia 19

Palermo 19

Juve Stabia 17*

Avellino 16

Reggiana 16

Carrarese 15

Catanzaro 15

Empoli 14

Padova 14

Virtus Entella 14

Bari 13*

Sudtirol 12

Mantova 11

Spezia 8

Pescara 8*

Sampdoria 7

*una partita in meno