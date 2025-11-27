Fiorentina-AEK Atene, le formazioni ufficiali: c'è Gudmundsson accanto a Dzeko. Jovic titolare
Tutto pronto alla Stadio Franchi per il quarto match del girone di Conference League tra la Fiorentina e l’AEK Atene. Fischio di inizio alle ore 21:00. Queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Fortini, Ndour, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Parisi; Gudmundsson, Dzeko.
A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Kospo, Kouadio, Sohm, Pablo Marì, Kean, Fazzini, Richardson, Viti, Fagioli, Piccoli.
Allenatore: Paolo Vanoli
AEK ATENE (4-2-3-1): Strakosha; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios; Pineda, Pereyra; Gacinovic, Marin, Koita; Jovic.
A disposizione: Angelopoulos, Brignoli, Gruis, Mantalos, Vida, Penrice, Kosidis, Chrysopoulos, Zini.
Allenatore: Marko Nikolic.
Arbitro: Robert Jones ENG
Assistenti: Neil Davies ENG; Wade Smith ENG
Quarto uomo: Tony Harrington ENG
Video Assistant Referee: Darren England ENG
Assistente Video Assistant Referee: James Bell ENG