Nemmeno la Conference salva più la Fiorentina, sconfitta in casa dall'AEK. E Dzeko attacca i tifosi

La vittoria è diventata una vera e propria chimera per la Fiorentina, battuta in casa anche dall’AEK Atene al secondo ko di fila in Conference League che ha fatto sprofondare i viola al 17esimo posto del maxi girone. Il successo - arrivato solo in Europa - in casa gigliata manca da oltre un mese e Paolo Vanoli dopo i due passettini in avanti contro Genoa e Juventus, è caduto sulla casella ‘imprevisto’ che lo ha riportato indietro di tre. Nella serata del Franchi è sembrato svanire quell’effetto Juventus di qualche giorno fa e la squadra è tornata a compiere i soliti errori di sempre.

Paolo Vanoli ha commentato così il risultato in conferenza stampa: “È vero, abbiamo fatto un passo indietro ma non esistono partite facili. Oggi non mi è piaciuto quando i giocatori provavano a risolvere le cose individualmente. Nessuno può farlo. Dobbiamo essere lucidi e pensare da squadra. In queste partite ho visto tanta buona volontà. Problema fisico o mentale? Più mentali, io sto facendo capire ai giocatori che l'errore fa parte della vita. Tu devi reagire agli errori e invece li subiamo. Sull'azione del gol è nato da una palla persa. Su questo aspetto dobbiamo migliorare ed essere più lucidi. Stasera loro ci facevano giocare e la fortuna te la devi creare. Nel primo tempo Ndour era sempre fuori posizione, Ranieri stava troppo largo...So che c'era tanto da lavorare e non mi spavento. Mi dispiace per la pessima prestazione e domattina ci rimetteremo a lavorare".

Fanno già discutere, nel frattempo le parole di Edin Dzeko, che a Sky, nel post partita se l’è presa con le critiche dei tifosi: “Non mia spettavo questa partita così, soprattutto persa alla fine. Ci siamo allenati molto bene, il mister ci ha preparato bene tatticamente. Il primo tempo un pochino meglio, abbiamo creato qualcosina e fatto quel gol che è stato annullato, poi subito il gol è stato più difficile. Qualcosa dentro di noi non va. Possiamo anche dire che facciamo cag*re e che non meritiamo la maglia: non c'è problema. Però se gioco a casa, voglio che un tifoso mi aiuta e non che mi fischi ad ogni palla persa. Dobbiamo uscire insieme, non va bene così. A fine partita va bene fischiare, ma durante serve più sostegno. Non giochiamo bene, è tutto vero: però serve più aiuto durante la partita".