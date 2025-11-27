Fiorentina, allerta al Franchi: 2.000 tifosi AEK senza biglietto, proveranno a entrare comunque

Allerta tifosi greci in vista della sfida di Conference League di questa sera. Il portale FirenzeViola.it, nel suo articolo dedicato, si chiede: "Milletrecento sostenitori dell'AEK saranno all'interno del Franchi, ma glia altri?". Sono infatti circa 4.000 i tifosi gialloneri arrivati a Firenze in queste ore per seguire la propria squadra contro la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal sito specializzato sull'AEK, Atene Enwsi.gr, i 2.000 già in città ma sprovvisti del tagliando proveranno comunque ad accedere allo stadio. Per evitare che questo porti a disordini, la sicurezza in città e intorno al Franchi è stata dunque aumentata da parte della Questura.

COME ARRIVA LA FIORENTINA – Vanoli dovrebbe dare continuità al 3-5-2, ma con diverse novità rispetto all’ultimo turno di campionato. Tra i pali spazio a De Gea, protetto da una retroguardia in cui Comuzzo e Ranieri dovrebbero agire ai lati di Pablo Marì. Nicolussi Caviglia giostrerà in mezzo al campo, con a fianco Mandragora e Ndour. Sulle corsie esterne, invece ecco Fortini a destra (in vantaggio su Kouadio) e Parisi sul fronte opposto. In avanti chance dal 1’ per Gudmundsson e Dzeko.

COME ARRIVA L’AEK ATENE – 4-4-2 invece da parte di Nikolic, che dall’inizio dovrebbe schierare qualche ex Serie A. Innanzitutto tra i pali, visto che il titolare dovrebbe essere Strakosha. Davanti all’ex Lazio, ecco una linea difensiva composta da Rota, Moukoudi, Relvas e Penrice. Pineda e Mantalos giostreranno nella zona nevralgica del campo, con ai lati Kaloskamis e l’ex Inter Joao Mario. In attacco, al fianco di Zini, ci dovrebbe essere un giocatore che a Firenze conoscono molto bene ovvero Jovic.