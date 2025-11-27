"Non siete né calciatori né uomini". La Curva Ferrovia sferza la squadra in vista del derby
Prima che calciatori si è uomini. E voi, in questo momento, non state dimostrando di essere né l’uno né l’altro. Inizia così il comunicato con cui la Curva Ferrovia, cuore del tifo dello Spezia, sferza la squadra in vista del derby contro la Sampdoria in programma al Picco domenica pomeriggio. Un comunicato che arriva dopo lo scivolamento all'ultimo posto della formazione ligure dove ancora non si vedono gli effetti del cambio di allenatore con l'arrivo di Roberto Donadoni al posto di Luca D'Angelo.
"La misura è colma: settimane di atteggiamenti indegni, prestazioni imbarazzanti e mancanza totale di rispetto per una maglia che per noi significa tutto.
Dentro e fuori dal campo avete superato ogni limite, trascinando con voi anche una dirigenza incapace di assumersi responsabilità e affrontare la situazione. - si legge ancora nel comunicato con l'appuntamento a tutti i tifosi - Per questo sabato ci ritroviamo TUTTI alle ore 11 al campo di allenamento di Follo. È il momento di far capire a questi pseudo-professionisti cosa significa portare l’aquila sul petto e cosa rappresenta davvero questa città".
"Non accetteremo più scuse, non accetteremo più figure barbine, non accetteremo più l’apatia di chi dovrebbe lottare per noi. - concludono i tifosi - Chi indossa la nostra maglia deve ONORARLA, sempre. Ora più che mai".
