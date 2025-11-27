Atalanta U23 eliminata dalla Coppa Italia Serie C. Bocchetti: "Sono arrabbiato"

Sconfitta per 5-1 ed eliminazione dalla Coppa Italia di Serie C per l'Atalanta U23 per mano della Pro Vercelli.

Questa l'analisi nel postpartita del tecnico orobico Salvatore Bocchetti: "Mi dispiace perché eravamo partiti bene e sono arrabbiato per il modo in cui siamo usciti da questa competizione. L'atteggiamento del secondo tempo mi ha deluso molto, siamo l'Atalanta e non possiamo permetterci prestazioni del genere, non è ammissibile giocare con questo spirito.

Mi aspettavo una risposta da chi ha giocato meno, così da mettermi in difficoltà nelle scelte future - ha concluso il tecnico -. Questa partita mi offre degli spunti per fare delle scelte, ora però pensiamo alla prossima gara contro il Siracusa. Cancelliamo dalla testa questa partita, non abbiamo mai giocato così male prima. La nota positiva è il ritorno di Cassa che per noi è un giocatore fondamentale".