Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
Attraverso i canali ufficiali della FIGC arriva una notizia sulla finale di Supercoppa Italiana.
La sfida tra Roma e Juventus si giocherà domenica 11 gennaio alle ore 15:00 allo “Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia” di Pescara.
Questo il comunicato ufficiale appena diffuso:
Si comunica che la finale di Supercoppa Women, Juventus FC Spa - AS Roma Srl, si disputerà domenica 11 gennaio 2026, alle ore 15.00, presso lo Stadio Adriatico “G. Cornacchia”, sito in Viale V. Pepe, Pescara. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 2 e Sky e in streaming su RaiPlay e NOW.
