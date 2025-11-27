Serie B, 14ª giornata: Cesena-Modena visibile in modalità free su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Cesena-Modena, match di domani valido per il quattordicesimo turno del torneo cadetto, e in programma domani alle ore 20:30.
SERIE B, 14ª GIORNATA
Venerdì 28 Novembre 2025
Ore 20.30 Cesena-Modena
Sabato 29 Novembre 2025
Ore 15.00 Empoli - Bari
Ore 15.00 Pescara - Padova
Ore 15.00 Reggiana - Frosinone
Ore 15.00 SudTirol - Avellino
Ore 15.00 Venezia - Mantova
Ore 17.15 Catanzaro - Virtus Entella
Ore 19.30 Palermo - Carrarese
Domenica 30 Novembre 2025
Ore 15.00 Juve Stabia - Monza
Ore 17.15 Spezia - Sampdoria
CLASSIFICA
Monza 29
Modena 26
Frosinone 25
Cesena 23
Venezia 22
Palermo 19
Reggiana 17
Juve Stabia 17*
Empoli 17
Avellino 16
Carrarese 16
Catanzaro 16
Virtus Entella 15
Mantova 14
Padova 14
Südtirol 13
Bari 13*
Sampdoria 10
Pescara 9
Spezia 8
*una partita in meno
