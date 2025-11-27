Julio Cesar: "Perché Chivu ha tolto Zielinski e Bonny? E Lautaro ce l'aveva con lui"

L'Inter perde 2-1 contro l'Atletico Madrid nella partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato di Champions League, perdendo così la prima gara in Europa. Al termine del match, l'ex portiere Julio Cesar ha parlato a Prime Video: "Bisogna capire il perché di certe scelte da parte di Chivu. I giocatori che sono entrati non mi sono piaciuti tanto, vorrei sapere dal tecnico perché. Forse per stanchezza?".

A Julio Cesar viene chiesto anche cosa ne pensi delle smorfie di Lautaro Martinez nel momento della sostituzione: "Guardando le immagini del cambio, mi sembra che Lautaro Martinez ce l'avesse con il suo allenatore".

Infine, l'ex portiere dell'Inter ha parlato anche del summit lampo tenutosi a fine match negli spogliatoi dei nerazzurri, alla presenza anche del presidente Marotta e della dirigenza: "Fare una riunione subito dopo la partita per risolvere i problemi... Secondo me non è il momento giusto. L'Inter deve tornare a Milano con la testa alta, ha preso un gol alla fine ma capita, il calcio è così. All'allenamento poi parleranno tra loro per mettere le cose a posto".