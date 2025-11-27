Mister Vivarini è tornato sulla panchina del Bari. Delle prime cinque sfide, tre sono da ex

L'annuncio era atteso già dalla giornata di ieri, e oggi è arrivato: a Bari inizia ufficialmente il Vincenzo Vivarini-bis, perché dopo l'esonero di mister Fabio Caserta, il club ha optato per il ritorno dell'allenatore che guidò i galletti nella stagione 2019-2020 in Serie C. Una stagione, quella citata, segnata dalla pandemia Covid-19, che vide i biancorossi chiudere al secondo posto la regular season e perdere poi la finale playoff con la Reggiana.

Esordio ormai imminente per Vivarini, considerando che il Bari scenderà in campo sabato, in quel di Empoli, squadre che proprio il mister ha allenato all'inizio della stagione 2017-2018. E non è questa l'unica sfida da ex per il trainer perché, se si considera anche il recupero del 4 dicembre con la Juve Stabia, delle prime cinque gare ne affronterà tre da ex. Subito dopo i campani, ecco la gara del nuovo esordio casalingo al 'San Nicola' che, ironia della sorte, l'8 dicembre contrapporrà il Bari al Pescara, formazione dalla quale Vivarini è stato esonerato l'11 novembre (due giorni fa, la risoluzione del contratto); ci sarà poi il SudTirol, e infine - il 19 dicembre - il confronto contro quel Catanzaro che è rimasta a oggi l'ultima esperienza positiva del mister. Arrivato in Calabria il 30 novembre 202, Vivarini colleziona un secondo posto e la semifinale playoff, poi, nel campionato 2022-23, la promozione in Serie B con una stagione da record, fatta di salto di categoria con cinque turni di anticipo, squadra imbattuta fino a metà febbraio e record assoluto di punti nella storia della Serie C (96); poi il torneo cadetto, quinto posto e semifinale playoff.

A chiudere l'anno solare, per cronaca, la partita contro l'Avellino calendarizzata al 27 dicembre. Poi la sosta, e forse i primi bilanci.