Rimini-Torres non si giocherà: lo ha comunicato il GOS. Ora si attende l'ufficialità dalla Lega

© foto di Gilberto Poggi/TuttoLegaPro.com
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:26Serie C
Tommaso Maschio

Rimini-Torres, gara del Girone B di Serie C in programma per domenica 30 novembre alle ore 12:30, non si giocherà. Anche se manca ancora l’ufficialità da parte della Lega Pro e della FIGC, la decisione sembra essere stata presa tanto che nel corso della riunione del GOS (Gruppo operativo sicurezza) tenutasi questa mattina è stato comunicato che la partita non si giocherà. Lo riferisce Newsrimini.it.

Una decisione che arriva all’indomani della decisione della proprietà del Rimini di chiedere la liquidazione volontaria dopo il passo indietro di Nicola Di Matteo e Daniele Ferro dopo il mancato sblocco delle quote ancora sequestrate dal Tribunale di Milano per un contenzioso fra la vecchia proprietà e l’ex presidente biancorosso e per il probabile arrivo di una nuova pesante penalizzazione dopo l’ultimo deferimento.

Tutto questo porterà la FIGC all’applicazione dell’articolo 16.5 delle NOIF che recita: "il Presidente Federale delibera la revoca dell’affiliazione di una società alla F.I.G.C. ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell’art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91". Si attende ora l’ufficialità sia del rinvio della gara di domenica, a titolo preventivo vista la fine ormai certa dei biancorossi, sia della decisione di revoca dell’affiliazione da parte della Federcalcio.

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
