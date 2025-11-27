Cesena, Mignani: "Dobbiamo migliorare la tenuta difensiva. Il Modena gioca su ritmi alti"

“Credo che sicuramente il numero dei gol subiti sia un aspetto che dobbiamo migliorare, perché, dall'inizio del campionato ad oggi, siamo riusciti a non prendere gol soltanto in due partite”. Il tecnico del Cesena Michele Mignani parla così in conferenza stampa alla viglia del derby contro il Modena in programma domani sera soffermandosi su dove deve migliorare una squadra che sta comunque navigando nelle zone nobili della classifica: “Questo ci ha anche penalizzati, perché, probabilmente, in qualche partita persa, se fossimo riusciti a mantenere la porta inviolata, avremmo portato a casa almeno un punto. - prosegue il mister come si legge sul sito del club - Detto ciò, tuttavia, è un discorso che vale un po' per tutti e, quindi, è troppo ovvio per farlo diventare serio”.

“Noi dobbiamo solo pensare a lavorare su questo fronte, a volte si riesce a fare un gol in più degli altri, mentre altre volte no e, quindi, è importante non subire gol evitabili. - spiega Mignani - Però, la cosa più rilevante è che la squadra, anche in una partita persa, abbia fatto la prestazione e, al di là dei complimenti, è fondamentale anche che sia rimasta in partita fino all'ultimo, perché questo, secondo me, è il segnale più importante".

L’allenatore bianconero poi torna sul secondo tempo tempo di Monza: “Più che ripartire da lì direi che dobbiamo partire perché non abbiamo interrotto nulla nel nostro percorso. Il Modena, oltre a essere una squadra fisica, è una formazione anche tecnica e penso che la differenza più grande rispetto al Monza sia che i nostri prossimi avversari hanno ritmi più alti. - conclude Mignani - Il Modena spesso arriva direttamente verso la tua porta, utilizzando anche il portiere come catapulta, perché è dotato di un gran calcio e consente di portare tanti uomini dentro l'area di rigore avversaria”.