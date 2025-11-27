Muriel sulla Sampdoria: "Spero che la situazione possa cambiare. I tifosi meritano la Serie A"

Intervistato dal portale di Gianluca Di Marzio l’attaccante colombiano Luis Muriel ha parlato anche del suo passato alla Sampdoria, dove ha giocato dal 2015 al 2017, per un totale di due stagioni e mezzo, mettendo a segno 24 reti in 84 presenze fra Serie A e altre competizioni.

“È un’altra squadra che seguo tantissimo, la seguo tanto e soffro anche tanto vedendo come stanno andando le cose. - spiega Muriel dimostrando di non aver dimenticato il passato a Genova - Spero tantissimo che questa situazione possa cambiare e migliorare. Sia i tifosi che la città hanno bisogno di rivedere la Samp in Serie A e io spero che questa cosa accada il prima possibile”.

Attualmente il classe ‘91 è in forza all’Orlando City in MLS dove ha messo a segno 17 reti in 84 presenze.