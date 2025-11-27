Triestina, Tesser: "Con Pro Patria giocheremo con 3 ragazzi fuori ruolo su 4. Ma zero alibi"

"Direi che a livello di assenze noi siamo pieni, ma bisogna solo guardare in casa nostra pensando di fare la miglior partita possibile. Dobbiamo concentrarci solo su questo, avere la giusta determinazione, la giusta fiducia e la cattiveria nel voler conquistare i tre punti. Poi se quello di domani sia uno snodo fondamentale o meno non lo so, sicuramente le partite passano e ogni settimana sono molto importanti": esordisce così, nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro la Pro Patria, il tecnico della Triestina Attilio Tesser. Che probabilmente domani sera si gioca la panchina proprio contro la formazione bustocca.

Al netto di ciò, ha proseguito: "Vertainen sta crescendo di condizione e questo è evidente, era fuori da un periodo lungo e la sta trovando. A Verona gli ultimi venti minuti era stanco, ma ora penso che possa essere vicino al meglio della sua condizione. Faggioli ha avuto un problema a un dito del piede quindi vediamo se domani sarà disponibile, mentre non recupereremo Silvestri, Moises, Louati così come chiaramente Tonetto, e in più in difesa anche Silvestro dovrebbe essere out".

Conclude quindi: "Nelle cinque partite che ho fatto, sto giocando con regolarità con due giocatori fuori ruolo, Anzolin da centrale che è un esterno e D'Amore che è un centrocampista adattato a terzino, ma ora l'emergenza aumenta perché in difesa non avendo Silvestro dovremo giocare forse con tre ragazzi fuori ruolo su quattro, quindi ci troviamo nella situazione di dover coniugare la fiducia e il non aver nessun alibi, con quelle che sono le problematiche reali".