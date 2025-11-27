Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Triestina, Tesser: "Con Pro Patria giocheremo con 3 ragazzi fuori ruolo su 4. Ma zero alibi"

Triestina, Tesser: "Con Pro Patria giocheremo con 3 ragazzi fuori ruolo su 4. Ma zero alibi"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 16:04Serie C
Claudia Marrone

"Direi che a livello di assenze noi siamo pieni, ma bisogna solo guardare in casa nostra pensando di fare la miglior partita possibile. Dobbiamo concentrarci solo su questo, avere la giusta determinazione, la giusta fiducia e la cattiveria nel voler conquistare i tre punti. Poi se quello di domani sia uno snodo fondamentale o meno non lo so, sicuramente le partite passano e ogni settimana sono molto importanti": esordisce così, nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro la Pro Patria, il tecnico della Triestina Attilio Tesser. Che probabilmente domani sera si gioca la panchina proprio contro la formazione bustocca.

Al netto di ciò, ha proseguito: "Vertainen sta crescendo di condizione e questo è evidente, era fuori da un periodo lungo e la sta trovando. A Verona gli ultimi venti minuti era stanco, ma ora penso che possa essere vicino al meglio della sua condizione. Faggioli ha avuto un problema a un dito del piede quindi vediamo se domani sarà disponibile, mentre non recupereremo Silvestri, Moises, Louati così come chiaramente Tonetto, e in più in difesa anche Silvestro dovrebbe essere out".

Conclude quindi: "Nelle cinque partite che ho fatto, sto giocando con regolarità con due giocatori fuori ruolo, Anzolin da centrale che è un esterno e D'Amore che è un centrocampista adattato a terzino, ma ora l'emergenza aumenta perché in difesa non avendo Silvestro dovremo giocare forse con tre ragazzi fuori ruolo su quattro, quindi ci troviamo nella situazione di dover coniugare la fiducia e il non aver nessun alibi, con quelle che sono le problematiche reali".

Articoli correlati
Triestina, rientrato l'allarme Tesser? Il tecnico ha diretto l'allenamento, ma la... Triestina, rientrato l'allarme Tesser? Il tecnico ha diretto l'allenamento, ma la panchina traballa
Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola... Triestina, Tesser: "Non dobbiamo guardare alla classifica, ma, per adesso, alla singola gara"
Triestina, Tesser: "Dobbiamo crederci, ci sono ancora i punti per raggiungere i playout"... Triestina, Tesser: "Dobbiamo crederci, ci sono ancora i punti per raggiungere i playout"
Altre notizie Serie C
Giana Erminio, Albè: "Ci manca un centravanti. Ma uno discreto chiede 100mila euro..."... Giana Erminio, Albè: "Ci manca un centravanti. Ma uno discreto chiede 100mila euro..."
Triestina, Tesser: "Con Pro Patria giocheremo con 3 ragazzi fuori ruolo su 4. Ma... Triestina, Tesser: "Con Pro Patria giocheremo con 3 ragazzi fuori ruolo su 4. Ma zero alibi"
Rimini-Torres non si giocherà: lo ha comunicato il GOS. Ora si attende l'ufficialità... Rimini-Torres non si giocherà: lo ha comunicato il GOS. Ora si attende l'ufficialità dalla Lega
Atalanta U23 eliminata dalla Coppa Italia Serie C. Bocchetti: "Sono arrabbiato" Atalanta U23 eliminata dalla Coppa Italia Serie C. Bocchetti: "Sono arrabbiato"
Ternana, Kerrigan pronto al reintegro. Liverani: "Sarà il primo acquisto di gennaio"... Ternana, Kerrigan pronto al reintegro. Liverani: "Sarà il primo acquisto di gennaio"
Rimini verso l'esclusione. Pres. Pontedera tuona: "Campionato falsato, valori calpestati"... Rimini verso l'esclusione. Pres. Pontedera tuona: "Campionato falsato, valori calpestati"
Colavitto: "Rimini, ferita per tutto il calcio. Nel Girone C non ci sono match scontati"... TMW RadioColavitto: "Rimini, ferita per tutto il calcio. Nel Girone C non ci sono match scontati"
Menicucci: "Sembra quasi che non interessi a nessuno che il Bra possa rimanere in... Menicucci: "Sembra quasi che non interessi a nessuno che il Bra possa rimanere in Serie C”
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Di Canio: "Inter, limiti caratteriali. Chivu vada dai singoli: 'Ma porca tr... te lo devo dire io?'"
3 Inter, altra beffa. E fa ancora più male. Cinque sconfitte in tre mesi sono troppe e le prestazioni non bastano. Il calcio italiano risponde alle critiche, con tre successi e otto gol. Gravina farà mai mea culpa?
4 Gimenez verso l'addio. Allegri vuole un altro centravanti a gennaio, ci sono club di Premier
5 Julio Cesar: "Perché Chivu ha tolto Zielinski e Bonny? E Lautaro ce l'aveva con lui"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Motor Valley 18:05Motor Valley
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP
Primo piano
Immagine top news n.0 AEK a Firenze con tanti ex Serie A. Tra i quali il Ds Ribalta: "Siamo ambiziosi"
Immagine top news n.1 Gimenez ieri mattatore dell'Inter: nel 2017 poteva essere nerazzurro, ma Berta sparò altissimo
Immagine top news n.2 Grosso ritrova Fabregas... dopo Spagna-Italia di Euro 2008. Da Xavi a Cassano, ecco chi c'era
Immagine top news n.3 Non solo la Lazio. Rischio di stop al mercato, già a gennaio, anche per altri 5 club di A: il punto
Immagine top news n.4 Milan, Allegri e il rinnovo di Maignan: "Ci sta pensando la società. Con lui parlo solo di campo"
Immagine top news n.5 Sospiro di sollievo in casa Juventus: Vlahovic sta bene e punta la maglia da titolare per sabato
Immagine top news n.6 Chi è Claudio Filippi? Il segreto dietro la rinascita di Maignan raccontato da Delneri
Immagine top news n.7 Rabiot: "Al Milan per vincere. Da sempre mi rivedo nel modo di pensare di Allegri"
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.2 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.3 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
Immagine news podcast n.4 Non solo derby: come Milan e Inter programmano il mercato di gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter, è allarme per i due ko di fila? Il parere degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Brambati: "Vedo solo quattro elementi che sono da Juventus. Inter, ko da analizzare"
Immagine news Altre Notizie n.3 Di Napoli: "Inter, non vedo tutti questi disastri. Ecco cosa mi allarma però"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La top 3 dei compagni al Milan di Tomori: "Modric, Reijnders e infine Theo Hernandez"
Immagine news Serie A n.2 Sensini: "Pellegrino in crescita. Parma-Udinese? I gialloblù devono fare punti in casa"
Immagine news Serie A n.3 Michele Di Gregorio, finito al centro delle critiche dei tifosi. Verrà confermato a giugno?
Immagine news Serie A n.4 Ulivieri incorona Italiano: "E' di alto livello, è il miglior allenatore per il Bologna di oggi"
Immagine news Serie A n.5 Ballotta sicuro: "Il Parma di Cuesta sta dimostrando di poter stare in questa Serie A"
Immagine news Serie A n.6 Marco Carnesecchi non ha prezzo perché l'Atalanta non lo valuta. Pagare moneta vedere cammello
Serie B
Immagine news Serie B n.1 La Carrarese si prepara al Palermo. Calabro: "Con le squadre di Inzaghi, vietate disattenzioni"
Immagine news Serie B n.2 Inzaghi: "Carrarese collaudata, ma pensiamo a tornare a essere la squadra del Palermo"
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 14ª giornata: Cesena-Modena visibile in modalità free su DAZN
Immagine news Serie B n.4 "Non siete né calciatori né uomini". La Curva Ferrovia sferza la squadra in vista del derby
Immagine news Serie B n.5 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Mignani: "Dobbiamo migliorare la tenuta difensiva. Il Modena gioca su ritmi alti"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Giana Erminio, Albè: "Ci manca un centravanti. Ma uno discreto chiede 100mila euro..."
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Tesser: "Con Pro Patria giocheremo con 3 ragazzi fuori ruolo su 4. Ma zero alibi"
Immagine news Serie C n.3 Rimini-Torres non si giocherà: lo ha comunicato il GOS. Ora si attende l'ufficialità dalla Lega
Immagine news Serie C n.4 Atalanta U23 eliminata dalla Coppa Italia Serie C. Bocchetti: "Sono arrabbiato"
Immagine news Serie C n.5 Ternana, Kerrigan pronto al reintegro. Liverani: "Sarà il primo acquisto di gennaio"
Immagine news Serie C n.6 Rimini verso l'esclusione. Pres. Pontedera tuona: "Campionato falsato, valori calpestati"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Roma-Midtjylland, all'Olimpico arriva la rivelazione danese
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atletico Madrid Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Eintracht Francoforte-Atalanta, esordio europeo per Palladino
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Svezia, la bandiera Sembrant dice addio alla Nazionale: dopo 17 anni e 5 medaglie al collo
Immagine news Calcio femminile n.4 Italdonne, Giugliano: "Affrontare gli USA è grande opportunità. Vedremo a che punto siamo"
Immagine news Calcio femminile n.5 Italdonne, si avvicina gara con gli USA. Le azzurre prendono le misure con l’'Inter&Co Stadium'
Immagine news Calcio femminile n.6 Supercoppa Femminile, Roma-Juventus l'11 gennaio all'Adriatico di Pescara
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Totò Schillaci, il campione e l'uomo raccontato dalla figlia Jessica Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…