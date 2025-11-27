Rabiot: "Al Milan per vincere. Da sempre mi rivedo nel modo di pensare di Allegri"

La certezza di Adrien Rabiot. Questo Milan può lottare per vincere. Il centrocampista rossonero, intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha spiegato i motivi della sua convinzione: "Perché qui ci sono tutte le componenti per farlo: un club come il Milan, un bel gruppo nello spogliatoio e uno staff tecnico importante". Lavorare sodo settimana dopo settimana è il segreto per vincere perché "bisogna dare sempre qualcosa in più, avere la mentalità che il mister ci trasmette".

E proprio su Massimiliano Allegri si concentra: "È un vincente e mi piacciono la sua personalità - ha commentato - come allena, la passione che ha per il calcio e la sua ambizione. Dà sempre tutto e mi rivedo nel suo modo di pensare. Fuori dal campo poi è sempre molto positivo, fa delle battute e ci fa stare tranquilli".

E proprio sull'attuale tecnico rossonero, che il giocatore ha definito il suo "papà calcistico", ha voluto raccontare: "Nel 2019 ho scelto la Juventus per lui. Lo avevo incontrato mesi prima della fine della stagione e mi era subito piaciuto - ha proseguito il centrocampista francese -. Quando sono arrivato a Torino, però, lui non c’era più. Quando è tornato nel 2021 abbiamo creato un bel rapporto".