Mandorlini: "Inter, stai concedendo troppo ora ma saprai risollevarti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 15:46
A parlare dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Andrea Mandorlini.

E' allarme in casa Inter dopo il secondo ko di fila?
"Sono tante 5 sconfitte in stagione. Le classifiche però sono buone, sia in campionato che in Champions. Però sono tante, è un squadra che gioca e ha cambiato il suo atteggiamento e manca ancora un po' di equilibrio difensivo. Oggi difende più alta, qualcosa concede, in tante situazioni manca la buona sorte poi. Ma siamo ancora lontani dalla fine, si può migliorare. Rimane il fatto che hai subito 5 sconfitte e sono tante. Stai pagando tutto ora di questo nuovo atteggiamento, ma le cose possono cambiare. L'Inter ha cambiato il suo atteggiamento rispetto allo scorso anno, e questi cambiamenti per ora qualcosa ti fanno pagare. Ci sono anche degli errori poi, però siamo ancora in una fase iniziale e la classifica è corta. Ha qualità per ribaltare la situazione".

Emerge anche l'inesperienza di Chivu?
"Non è che non ha giocato poi quando ha preso gol, anche nel derby, ma ha avuto delle opportunità importanti. Credo ci siano anche dei problemi tecnici ora. L'Inter ha dei valori altissimi, qualcosa sta concedendo ora e non è la schiacciasassi che tutti si aspettano. Nel cambiamento, qualcosa concedi e ora stai concedendo un po' troppo. Mi piace Chivu, ha portato diverse novità, qualche giocatore non è al top, ma bisogna avere pazienza perché l'Inter ha tutto per ritornare. Bisogna continuare a credere nel lavoro. E ha una società dietro che è la sua forza".

