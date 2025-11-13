Fiorentina, altra doppia seduta agli ordini di Vanoli: ancora out due big della rosa

Altra doppia seduta per la nuova Fiorentina di Paolo Vanoli, col tecnico che da inizio sosta ha programmato quasi tutte giornate di doppi allenamenti al Viola Park per conoscere meglio la squadra e per provare a migliorare una condizione fisica generale che a tratti è sembrata deficitaria in questo avvio di stagione.

Ancora assenti, oltre ai giocatori impegnati con le proprie Nazionali, sia Moise Kean che Robin Gosens: l'attaccante è ancora alle prese col trauma contusivo alla tibia accusato contro il Mainz in Conference League che lo ha costretto a saltare la trasferta di Genova e pure la chiamata in Nazionale. Mentre Gosens è out da due settimane a causa di una lesione di primo grado al retto femorale della coscia sinistra.

Nella giornata di ieri, era stato il direttore generale Alessandro Ferrari a parlare della situazione del centravanti in conferenza stampa: "Ha ripreso una botta e non ha giocato neanche a Genova, non ho molte altre risposte da dare. Ora sta facendo la fase di recupero, appena avremo aggiornamenti dal punto di vista medico li comunicheremo".