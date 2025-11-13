Suzuki out 3-4 mesi, Sarri punta Frattesi, Modric sceglie Ryanair: le top news delle 18

La Juventus prosegue gli allenamenti alla Continassa senza i Nazionali. Il pareggio nel derby contro il Toro prima della pausa ha lasciato un po' di amaro in bocca nella squadra di Luciano Spalletti che adesso avrà due settimane di tempo per preparare la sfida del "Franchi" di Firenze contro i viola allenati da Paolo Vanoli prevista per sabato 22 alle ore 18. I bianconeri andranno a caccia dei tre punti per cercare di riprendere contatto con le prime posizioni, ora lontane di tre (il Milan terzo in classifica) e cinque lunghezze (Roma e Napoli capoliste). Seduta mattutina per il gruppo rimasto a Torino con Lloyd Kelly e Juan David Cabal che hanno svolto lavoro differenziato. I due giocatori che sono ai box rispettivamente per un problema muscolare (il primo) e per una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra (il secondo) continueranno con questo iter anche nei prossimi giorni. L'obiettivo è di farli aggregare con la prima squadra per la prossima settimana quando inizierà la marcia di avvicinamento della squadra di Luciano Spalletti alla partita in trasferta sul campo della Fiorentina. E alla Continassa si rivedranno piano piano anche i Nazionali.

A Davide Frattesi il ruolo di comparsa delle gare dell’Inter sta proprio stretto. Il centrocampista ex Sassuolo, che dopo l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Chivu era diventato incedibile per il club di Viale della Liberazione (tanto che addirittura si parlava di rinnovo di contratto), non è riuscito a imporsi neppure dopo il cambio allenatore. Frattesi finora ha collezionato 11 presenze totali, per un minutaggio complessivo di 372 minuti. Nello specifico, tre titolarità, due in Champions contro Union-Saint Gilloise e Kairat, più una in campionato, con la Cremonese (unica gara, insieme a quella con i campioni del Belgio, giocata per 90'). Il suo futuro, a questo punto, sembra lontano da Milano. Il classe ’99 resta il sogno proibito di Maurizio Sarri, ma viste le problematiche legate al mercato dei biancocelesti, l’ipotesi di un ritorno nella Capitale sembra oggi non percorribile. Apprezzatissimo per caratteristiche da Luciano Spalletti (e dalla Juve in generale), il profilo di Frattesi potrebbe pure tornare di moda per la Roma.

Zion Suzuki è stato operato oggi a Tokyo, come da anticipazioni, dopo l'infortunio che lo ha fermato durante Parma-Milan dello scorso weekend e che lo costringerà a saltare i prossimi 3-4 mesi di stagione. Il giapponese dovrebbe dunque rientrare in campo per gli ultimi due, con l'obiettivo di tornare in piena forma per i Mondiali. Questo il comunicato del Parma al riguardo: "Nella giornata odierna il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio. L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu".

Che sia fuori o dentro il campo, Luka Modric sa sempre come attirare l'attenzione. Secondo quanto riportato da diversi media croati, il fuoriclasse del centrocampo del Milan ha raggiunto il ritiro della Nazionale croata utilizzando la compagnia aerea low-cost Ryanair, acquistando un biglietto da Bergamo a Zagabria per la cifra irrisoria di circa 20 euro, in compagnia del compagno Mario Pasalic, in forza all'Atalanta, complice la vicinanza di Bergamo a Milano. È facile immaginare lo stupore degli altri passeggeri nel trovarsi accanto un vincitore del Pallone d'Oro. Ryanair non si è lasciata sfuggire l'occasione, trasformando il volo di Modrić in un trionfo pubblicitario con un tweet ironico: "Se Modric vola con noi, puoi farlo anche tu!".