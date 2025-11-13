Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Suzuki out 3-4 mesi, Sarri punta Frattesi, Modric sceglie Ryanair: le top news delle 18

Suzuki out 3-4 mesi, Sarri punta Frattesi, Modric sceglie Ryanair: le top news delle 18TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 18:00Serie A
Giacomo Iacobellis

La Juventus prosegue gli allenamenti alla Continassa senza i Nazionali. Il pareggio nel derby contro il Toro prima della pausa ha lasciato un po' di amaro in bocca nella squadra di Luciano Spalletti che adesso avrà due settimane di tempo per preparare la sfida del "Franchi" di Firenze contro i viola allenati da Paolo Vanoli prevista per sabato 22 alle ore 18. I bianconeri andranno a caccia dei tre punti per cercare di riprendere contatto con le prime posizioni, ora lontane di tre (il Milan terzo in classifica) e cinque lunghezze (Roma e Napoli capoliste). Seduta mattutina per il gruppo rimasto a Torino con Lloyd Kelly e Juan David Cabal che hanno svolto lavoro differenziato. I due giocatori che sono ai box rispettivamente per un problema muscolare (il primo) e per una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra (il secondo) continueranno con questo iter anche nei prossimi giorni. L'obiettivo è di farli aggregare con la prima squadra per la prossima settimana quando inizierà la marcia di avvicinamento della squadra di Luciano Spalletti alla partita in trasferta sul campo della Fiorentina. E alla Continassa si rivedranno piano piano anche i Nazionali.

A Davide Frattesi il ruolo di comparsa delle gare dell’Inter sta proprio stretto. Il centrocampista ex Sassuolo, che dopo l’addio di Inzaghi e l’arrivo di Chivu era diventato incedibile per il club di Viale della Liberazione (tanto che addirittura si parlava di rinnovo di contratto), non è riuscito a imporsi neppure dopo il cambio allenatore. Frattesi finora ha collezionato 11 presenze totali, per un minutaggio complessivo di 372 minuti. Nello specifico, tre titolarità, due in Champions contro Union-Saint Gilloise e Kairat, più una in campionato, con la Cremonese (unica gara, insieme a quella con i campioni del Belgio, giocata per 90'). Il suo futuro, a questo punto, sembra lontano da Milano. Il classe ’99 resta il sogno proibito di Maurizio Sarri, ma viste le problematiche legate al mercato dei biancocelesti, l’ipotesi di un ritorno nella Capitale sembra oggi non percorribile. Apprezzatissimo per caratteristiche da Luciano Spalletti (e dalla Juve in generale), il profilo di Frattesi potrebbe pure tornare di moda per la Roma.

Zion Suzuki è stato operato oggi a Tokyo, come da anticipazioni, dopo l'infortunio che lo ha fermato durante Parma-Milan dello scorso weekend e che lo costringerà a saltare i prossimi 3-4 mesi di stagione. Il giapponese dovrebbe dunque rientrare in campo per gli ultimi due, con l'obiettivo di tornare in piena forma per i Mondiali. Questo il comunicato del Parma al riguardo: "Nella giornata odierna il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’Institute for Integrated Sports Medicine presso la Keio University School of Medicine di Tokyo, alla presenza anche del Dr. Giulio Pasta, responsabile sanitario di Parma Calcio. L’intervento di stabilizzazione chirurgica dello scafoide e del terzo dito della mano sinistra è perfettamente riuscito, il calciatore osserverà ora la prima parte della fase riabilitativa in Giappone in costante contatto con lo staff sanitario gialloblu".

Che sia fuori o dentro il campo, Luka Modric sa sempre come attirare l'attenzione. Secondo quanto riportato da diversi media croati, il fuoriclasse del centrocampo del Milan ha raggiunto il ritiro della Nazionale croata utilizzando la compagnia aerea low-cost Ryanair, acquistando un biglietto da Bergamo a Zagabria per la cifra irrisoria di circa 20 euro, in compagnia del compagno Mario Pasalic, in forza all'Atalanta, complice la vicinanza di Bergamo a Milano. È facile immaginare lo stupore degli altri passeggeri nel trovarsi accanto un vincitore del Pallone d'Oro. Ryanair non si è lasciata sfuggire l'occasione, trasformando il volo di Modrić in un trionfo pubblicitario con un tweet ironico: "Se Modric vola con noi, puoi farlo anche tu!".

Articoli correlati
Parma, Suzuki operato allo scafoide e alla mano sinistra: per lui 3-4 mesi di stop... Parma, Suzuki operato allo scafoide e alla mano sinistra: per lui 3-4 mesi di stop
Il Parma è la squadra con l'età media più bassa in Serie A. Juve 6ª, Inter e Napoli... Il Parma è la squadra con l'età media più bassa in Serie A. Juve 6ª, Inter e Napoli in fondo
Troppi guai davanti e ora anche in porta. -50 al mercato di gennaio, cosa serve al... Troppi guai davanti e ora anche in porta. -50 al mercato di gennaio, cosa serve al Parma
Altre notizie Serie A
Anguissa quantomeno non farà la Coppa d'Africa. Quali giocatori di Serie A invece... Anguissa quantomeno non farà la Coppa d'Africa. Quali giocatori di Serie A invece sì
L'Estonia regge, la Norvegia non sfonda, l'Italia spera: a Oslo è 0-0 al 45esimo L'Estonia regge, la Norvegia non sfonda, l'Italia spera: a Oslo è 0-0 al 45esimo
Inter, Luis Henrique offerto a tre club francesi. Ma una sua partenza sembra difficile... Inter, Luis Henrique offerto a tre club francesi. Ma una sua partenza sembra difficile
Paratici: "Ricordo più le sconfitte delle vittorie. Alla Juve fatto qualcosa di difficilmente... Paratici: "Ricordo più le sconfitte delle vittorie. Alla Juve fatto qualcosa di difficilmente ripetibile"
Viviano attacca duramente Conte: "Come allenatore mi sta sulle palle, si lamenta... Viviano attacca duramente Conte: "Come allenatore mi sta sulle palle, si lamenta sempre"
Tutto attorno a Solet... e alla Coppa d'Africa. -50 al mercato: cosa serve all'Udinese... Tutto attorno a Solet... e alla Coppa d'Africa. -50 al mercato: cosa serve all'Udinese
Pisacane senza Belotti non vince: subito una punta. -50 al mercato: cosa serve al... Pisacane senza Belotti non vince: subito una punta. -50 al mercato: cosa serve al Cagliari
Pisa, il report medico su Akinsanmiro: lussazione acromion-claveare alla spalla destra... Pisa, il report medico su Akinsanmiro: lussazione acromion-claveare alla spalla destra
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
2 Modric e Pasalic volano in Croazia con Ryanair: 40 euro in due per raggiungere la Nazionale
3 Inter, ora Frattesi è una comparsa. È il sogno proibito di Sarri, ma anche di Roma e Juve
4 Che tegola per il Napoli! Arriva il verdetto su Anguissa: lesione di alto grado
5 Moldova-Italia, le probabili formazioni: 4-4-2 super offensivo! Orsolini e Zaccagni dal 1'
Ora in radio
TMW News 18:35TMW News live!
Notizie, opinioni e attualità.
Repliche 19:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juve, Inter, Champions, Coppa d'Africa: Napoli, tutte le partite che salterà Anguissa
Immagine top news n.1 Che tegola per il Napoli! Arriva il verdetto su Anguissa: lesione di alto grado
Immagine top news n.2 Roberto Mancini riparte dal Qatar. L'Al-Sadd annuncia il suo ingaggio
Immagine top news n.3 Moldova-Italia, le probabili formazioni: 4-4-2 super offensivo! Orsolini e Zaccagni dal 1'
Immagine top news n.4 Akanji: "Siamo primi e vogliamo rimanerci. Futuro? Mi piacerebbe restare all'Inter"
Immagine top news n.5 Moldova-Italia, i convocati di Gattuso: out in tre, Calafiori in gestione per San Siro
Immagine top news n.6 Roberto Mancini è atterrato in Qatar: firmerà con l'Al Sadd, attesa l'ufficialità
Immagine top news n.7 Massara al lavoro per regalare la ciliegina a gennaio alla Roma capolista
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.3 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.4 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lumezzane, Malotti: "Abbiamo bisogno di una vittoria per uscire dal momento delicato"
Immagine news Altre Notizie n.2 Amerini: "Ecco cosa sta mancando ora a questa Fiorentina"
Immagine news Altre Notizie n.3 Napoli e la "vacanza" di Conte: il parere degli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Anguissa quantomeno non farà la Coppa d'Africa. Quali giocatori di Serie A invece sì
Immagine news Serie A n.2 L'Estonia regge, la Norvegia non sfonda, l'Italia spera: a Oslo è 0-0 al 45esimo
Immagine news Serie A n.3 Inter, Luis Henrique offerto a tre club francesi. Ma una sua partenza sembra difficile
Immagine news Serie A n.4 Paratici: "Ricordo più le sconfitte delle vittorie. Alla Juve fatto qualcosa di difficilmente ripetibile"
Immagine news Serie A n.5 Viviano attacca duramente Conte: "Come allenatore mi sta sulle palle, si lamenta sempre"
Immagine news Serie A n.6 Tutto attorno a Solet... e alla Coppa d'Africa. -50 al mercato: cosa serve all'Udinese
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bereszynski: "Ho capito subito che volevo il Palermo. Polonia? Sarei tornato solo al Legia"
Immagine news Serie B n.2 Non solo la Samp, anche l'Avellino punta Odenthal del Sassuolo. C'è stato un primo contatto
Immagine news Serie B n.3 Viali: "Il Monza può fare come il Sassuolo. Palermo in difficoltà, ma è comunque lì"
Immagine news Serie B n.4 Modena, Tonoli: "Inizio di stagione superiore alle previsioni. Ma il campionato è lungo"
Immagine news Serie B n.5 Redan ricoverato in Thailandia per disintossicarsi? Il giocatore smentisce la madre
Immagine news Serie B n.6 SudTirol, torna di moda il nome di Vallana della Juve. Già in biancorosso lo scorso anno
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Lumezzane, Malotti: "Abbiamo bisogno di una vittoria per uscire dal momento delicato"
Immagine news Serie C n.2 Virtus Verona, De Marchi: "Mi rivedo in Gyokeres e mi piaceva Ibra. Questi i miei gol più belli"
Immagine news Serie C n.3 Dolomiti Bellunesi, iniziati i lavori per lo Zugni Tauro. Corsa contro il tempo per l'agibilità
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Bertini non sottovaluta il Pondera: "Lo dice la classifica: è uno scontro diretto"
Immagine news Serie C n.5 Salernitana, si ferma Cabianca: lesione la bicipite femorale destro. Rientrerà nel 2026
Immagine news Serie C n.6 Juventus NG, sirene per Owusu: ci pensa la Reggiana. Sullo sfondo anche club turchi
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Moldavia-Italia, azzurri a caccia della sesta vittoria consecutiva
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
Immagine news Calcio femminile n.2 Carbonell della Juventus nella Top11 della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura: "Sta bene"
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Europa Cup, Inter ko con l'Hacken: tutto aperto per il ritorno
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Champions League: Juventus corsara a Madrid, Roma ancora a secco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?