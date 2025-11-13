Perugia, Tedesco: "Torres? È l'avversario peggiore in questo momento"

Giovanni Tedesco, tecnico del Perugia, ha parlato in confernza stampa in vista della sfida con la Torres. Queste le sue parole riportate da today.it: "Se quella con l'Arezzo era la partita con l’avversario migliore, questo è quello peggiore in questo momento. Hanno cambiato allenatore e c’è sempre la scossa. Greco poi conosce benissimo l’ambiente e in due anni ha fatto grandi cose e grandi risultati. La squadra per l'80-90 per 100 è quella e ci saranno difficoltà maggiori. Ho avvisato i ragazzi che se non saremo il Perugia top di queste partite rischiamo di andare incontro a un brutto sabato, dipenderà da noi, dall’approccio e da quello che vogliamo”.

Un pareggio può star bene?

“Credo di sì, non significa certo partire per questo, bisogna ricercare la continuità. Poi noi dobbiamo andare ovunque a imporre nostra personalità e modo di stare in campo per cercare i tre punti. La continuità è molto molto importante. Ho veramente tantissimi giocatori che stanno bene. Sono rientrati Matos e Dell'Orco. Bartolomei invece è da valutare. Tutti vogliono essere protagonisti ed è una cosa bella ma difficile perché bisogna fare delle scelte. Sono pagato per questo ma ho già le idee chiare. Abbiamo tante armi a disposizione. Kanoute a Trapani ha fatto il trequarti per un anno. Proveremo tutto questo. La difesa? Al 99% riconfermo quella che ha fatto bene con l'Arezzo anche se Giraudo sta benissimo. Ce ne vorrebbero di ragazzi così”.

Qual è il primo bilancio?

“Se ho sviluppato l'idea che ho in testa? La squadra in poco tempo mi ha dato tantissimo. Abbiamo fatto passi importanti sulla gestione dello spogliatoio. Tatticamente stiamo facendo un buon lavoro e i ragazzi mi mettono spesso in difficoltà sul piano della qualità. Quello che abbiamo sbagliato negli ultimi metri con l'Arezzo va sicuramente migliorato”.

Montevago?

"Dopo 25' con il Livorno mi sono accorto che da solo faceva fatica. Gli altri però devono essere più concreti ed egoisti. Uno di questo è Kanoute che deve essere decisivo”.

Chi come play?

"Vorrei uno che sappia più giocare la palla. Paolo lo sa fare ma mi piace anche Torrasi in quel ruolo. Lo conoscevo poco ma mi ha fatto un'ottima impressione”.

Recupera qualcuno?

“Matos e Dell'Orco si sono allenati ieri. Il primo non parte, il secondo si per caratteristiche. Un difensore serve. Poi devo valutare Paolo, se starà bene viene via poi vedremo se potremo recuperarlo”.