La Francia strappa il pass per gli USA. Follia Portogallo e CR7. Vlahovic saluta il Mondiale

Non solo l'Italia. Si sono concluse anche le altre gare di qualificazione ai prossimi Mondiali in programma questa sera. La Francia stacca il pass per gli Stati Uniti grazie al 4-0 inflitto in casa all'Ucraina. Dopo un primo tempo in equilibrio, ci ha pensato il solito Kylian Mbappe a rompere gli indugi e a sbloccare il match su calcio di rigore, a cui è seguita la rete del 2-0 dell'esterno del Bayern Monaco Michael Olise e il tris ancora di Mbappe. La prima rete in maglia Bleus di Ekitike ha chiuso i conti. Per l'Ucraina, al secondo posto a pari merito con l'Islanda, sarà decisivo il match in programma tra tre giorni proprio contro la Nazionale islandese, la quale avrà a disposizione due risultati su tre godendo di una miglior differenza reti. Continua invece il percorso netto dell'Inghilterra, che ha fatto sette su sette senza mai subire gol battendo 2-0 anche la Serbia. A decidere il match i gol realizzati dai due esterni dell'Arsenal Saka e Eze. Dicono invece addio alla possibilità di andare al Mondiale Vlahovic e compagni, che con il ko subito oltremanica hanno visto allungare a 4 i punti di differenza con l'Albania, la quale è riuscita ad agganciare il treno playoff avendo battuto di misura Andorra grazie al gol di Asllani.

La vera sorpresa di serata, però, arriva dall'Irlanda, dove è arrivato il clamoroso ko del Portogallo, battuto per 2-0 grazie alla doppietta di Parrott nel primo tempo. Oltre al danno, poi, la beffa, visto che la formazione allenata da Roberto Martinez giocherà la gara decisiva senza Cristiano Ronaldo, espulso dopo un'ora di gioco per aver rifilato una gomitata ad un avversario. Adesso per il Portogallo potrebbe non bastare il pareggio contro l'Armenia, dato che l'Ungheria si trova a soli due punti di distanza.

CLASSIFICA GRUPPO D

1. Francia 13 punti

2. Islanda 7 punti (+4 dr)

3. Ucraina 7 punti (-3 dr)

4. Azerbaigian 1 punti

CLASSIFICA GRUPPO F

1. Portogallo 10 punti (+5 dr)

2. Ungheria 8 punti (+2 dr)

3. Irlanda 7 punti (+1 dr)

4. Armenia 3 punti

CLASSIFICA GRUPPO K

1. Inghilterra 21 punti

2. Albania 14 punti

3. Serbia 10 punti

4. Lettonia 5 punti

5. Andorra 1 punti*

*Una gara in più