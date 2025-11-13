Un'altra vittoria ma ai play-off servirà ben altra Italia! Moldova battuta 2-0 solo al fotofinish

La Nazionale questa sera ha conquistato la sua sesta vittoria consecutiva dopo la sconfitta di Oslo. A Chișinău l'Italia di Gennaro Gattuso ha battuto 2-0 i padroni di casa della Moldova, una vittoria tutt'altro che agevole maturata grazie al gol di Gianluca Mancini a tre minuti dal termine e a quello di Pio Esposito in pieno recupero. E' un successo dal bicchiere mezzo vuoto perché questo 4-4-2 super offensivo che doveva produrre tanti gol non ha assolto il suo compito e non ha convinto. Alla fine abbiamo vinto, certo, ma è una vittoria che sa di poco. Anche perché dopo stasera sappiamo che non basterà nemmeno il settimo successo di fila per evitarci i play-off. Ci giochiamo tutto a fine marzo, siamo condannati a restare col fiato sospeso per i prossimi 132 giorni e poi ci giocheremo tutto nei successivi cinque. Il 3-0 maturato in Norvegia nella nostra prima gara di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026 ci ha condannato al secondo posto nel gruppo I già lo scorso 6 giugno.

Dopo le gare di oggi è ulteriormente aumentato il distacco nella differenza reti tra le prime due squadre nel gruppo I. Prima della vittoria degli azzurri c'era stata quella della Norvegia: doppietta di Sorloth, due gol di Haaland, 4-1 all'Estonia e festa in salsa scandinava per blindare la partecipazione alla Coppa del Mondo 28 anni dopo l'ultima volta. L'aritmetica del primo posto norvegese arriverà domenica sera a San Siro, ma manca davvero solo l'aritmetica. Per sovvertire la differenza reti è necessario che tra tre giorni l'Italia vinca lo scontro diretto con nove reti di scarto. Pura fantascienza.

La partita ha raccontato un Moldova-Italia molto più equilibrata del previsto. Se infatti dal punto di vista del gioco la Nazionale di Gattuso ha fatto la partita sempre e comunque, sotto il profilo del risultato la gara dello Stadionul Zimbru ha raccontato di uno 0-0 che ha retto fino a tre minuti dal 90esimo. Nel primo tempo la squadra di Gattuso ha tentato la conclusione tredici volte, ha tenuto la palla per il 73% e battuto dieci calci d'angolo contro i zero della Moldova. Nella ripresa invece la nostra Nazionale s'è un po' afflosciata, troppo lenta. S'è ripresa solo dopo le sostituzioni e nel finale sono arrivati anche i tre punti: l'assist di Dimarco per Mancini ha permesso al centrale della Roma di realizzare lo 0-1 all'87esimo, poi Pio Esposito ha trovato la rete del definitivo 0-2 nel secondo dei sei minuti di recupero.

Tra tre giorni l'Italia sarà di nuovo in campo, a San Siro contro la Norvegia per testare di nuovo il 3-5-2. Tra una settimana invece scopriremo le avversarie che si frapporranno tra noi e il Mondiale a fine marzo. La certezza è che in quell'occasione servirà una Nazionale migliore di questa se non vogliamo fallire la terza qualificazione consecutiva. Sarebbe un autentico disastro.