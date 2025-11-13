Anguissa quantomeno non farà la Coppa d'Africa. Quali giocatori di Serie A invece sì
La notizia dell'infortunio di Frank Zambo Anguissa ha scosso il mondo del Napoli, già alle prese con le uscite fumantine di mister Conte dopo il periodo di mancate vittorie della sua squadra. Non tutto il male, in fondo, vien per nuocere. Almeno non in assoluto: il più ottimista della banda, infatti, suggerirebbe che quantomeno così Anguissa non dovrà giocare la Coppa d'Africa e quindi potrebbe comunque, nella sfortuna, rientrare leggermente in anticipo su gennaio.
Di seguito l'elenco al completo dei vari giocatori che potrebbero invece lasciare le loro squadre di Serie A per giocare la Coppa d'Africa (dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026).
ATALANTA: Odilon Kossounou (Costa d’Avorio), Ademola Lookman (Nigeria).
CAGLIARI: Zito Luvumbo (Angola), Joseph Liteta (Zambia)*.
COMO: Assane Diao (Senegal).
CREMONESE: Mikayil Faye (Senegal)*, Faris Moumbagna (Camerun)*, David Okereke (Nigeria)*.
FIORENTINA: Christian Kouame (Costa d'Avorio)*, Amir Richardson (Marocco)*, Abdelhamid Sabiri (Marocco)*.
HELLAS VERONA: Rafik Belghali (Algeria), Enzo Ebosse (Camerun)*, Jean Daniel Akpa Akpro (Costa d'Avorio)*, Junior Ajayi (Costa d'Avorio)*, Abdou Harroui (Marocco)*, Gift Orban (Nigeria)*, Cheikh Niasse (Senegal)*.
GENOA: Maxwel Cornet (Costa d'Avorio)*, Jean Onana (Camerun).
LAZIO: Reda Belahyane (Marocco)*, Fisayo Dele-Bashiru (Nigeria)*, Boulaye Dia (Senegal).
LECCE: Kialonda Gaspar (Angola), Lassana Coulibaly (Mali), Christ-Owen Kouassi (Costa d'Avorio), Konan N'Dri (Costa d'Avorio)*, Youssef Maleh (Marocco)*, Hamza Rafia (Tunisia)*, Lameck Banda (Zambia)*.
PARMA: Abdoulaye Ndiaye (Senegal)*.
PISA: M’Bala Nzola (Angola), Mehdi Leris (Algeria)*, Ebenezer Akinsanmiro (Nigeria)*.
ROMA: Evan Ndicka (Costa d’Avorio)*, Neil El Aynaoui (Marocco).
SASSUOLO: Walid Cheddira (Marocco)*, Woyo Coulibaly (Mali).
TORINO: Saul Coco (Guinea Equatoriale), Zakaria Aboukhlal (Marocco)*, Adam Masina (Marocco).
UDINESE: Rui Modesto (Angola), Vakoun Bayo (Costa d’Avorio), Hassane Kamara (Costa d'Avorio)*, Idrissa Gueye (Senegal)*, Jordan Zemura (Zimbabwe).
* non inclusi nell'attuale giro di convocazioni