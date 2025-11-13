Ravenna, Marchionni: "Impressionato dall'unione del gruppo, ora uno step in più"

Intervenuto ai microfoni di Sky, il tecnico del Ravenna Marco Marchionni parla così dell'ottimo inizio di campionato della formazione romagnola, al comando del girone B dopo le prime tredici giornate: "Io che li vivo tutti i giorni dal 16 luglio vedevo che si stava creando qualcosa di importante, poi è normale che fare un percorso del genere con soltanto due sconfitte è anche troppo ma questi ragazzi danno l'anima per la squadra e per il gruppo, siamo molto contenti. Quello che mi ha impressionato di più è l'unione che hanno saputo creare fra di loro in poco tempo, non c'è nessuna gelosia ma c'è il giusto rispetto e tutto quello che un gruppo importante deve avere.

Adesso dobbiamo fare lo step successivo, non dico di pensare in grandissimo ma in grande sì perché credo che una squadra capace di fare questo tipo di partite vuole dimostrare qualcosa. Ora serve lo step successivo per consolidare quello che stiamo facendo".