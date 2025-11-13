TMW Radio Amerini: "Ecco cosa sta mancando ora a questa Fiorentina"

L'ex calciatore Daniele Amerini è stato ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio. E ha parlato del momento in casa Fiorentina: "Era una situazione inimmaginabile, credo in pochi potessero pensare la Fiorentina così dopo quanto fatto lo scorso anno, avendo mantenuto l'ossatura della squadra della stagione passata. Secondo me in mezzo al campo siamo ancora troppo acerbi e con poca personalità. Ho visto poca comunicazione, manca un leader in mezzo. Non era stato preventivato nulla, perché si pensava che le cose andassero bene.

Manca un giocatore come Cataldi. Quando un calciatore sta bene, gli vengono facilmente anche altre cose, cresce in personalità. Quando la squadra non gira, compassata, con poca cattiveria agonistica, e ti manca anche un po' di fisicità, poi paghi anche sotto l'aspetto della personalità. Pioli? Che qualcosa non andava si vedeva, ma molto probabilmente avevano dei dati che facevano comunque sperare".