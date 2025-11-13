Italia, Pio Esposito: "Emozionante giocare e segnare. Bis a San Siro? Sarebbe bello"

L'attaccante dell’Italia Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match contro la Moldova vinto 0-2 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Secondo gol in Nazionale.

"Sempre una grandissima emozione, giocare con questa maglia e segnare ancora di più".

L'intesa con Retegui?

"Con lui mi trovo molto bene, è un attaccante molto completo. Tutti gli attaccanti del nostro reparto sono compatibili e forti".

Speri nel bis nel tuo stadio?

"Sarebbe molto bello, a San Siro non mi sono sbloccato neanche con l'Inter. Sarebbe bello con la Nazionale".