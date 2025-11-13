Italia, Pio Esposito: "Emozionante giocare e segnare. Bis a San Siro? Sarebbe bello"
TUTTO mercato WEB
L'attaccante dell’Italia Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match contro la Moldova vinto 0-2 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.
Secondo gol in Nazionale.
"Sempre una grandissima emozione, giocare con questa maglia e segnare ancora di più".
L'intesa con Retegui?
"Con lui mi trovo molto bene, è un attaccante molto completo. Tutti gli attaccanti del nostro reparto sono compatibili e forti".
Speri nel bis nel tuo stadio?
"Sarebbe molto bello, a San Siro non mi sono sbloccato neanche con l'Inter. Sarebbe bello con la Nazionale".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Capuano, frecciata al Trapani: "Non potevo darla vinta a dei vigliacchi mocciosi prestati al calcio"
Pronostici
Calcio femminile