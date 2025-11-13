Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Italia, Pio Esposito: "Emozionante giocare e segnare. Bis a San Siro? Sarebbe bello"

Italia, Pio Esposito: "Emozionante giocare e segnare. Bis a San Siro? Sarebbe bello"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:56Serie A
Paolo Lora Lamia

L'attaccante dell’Italia Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match contro la Moldova vinto 0-2 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Secondo gol in Nazionale.
"Sempre una grandissima emozione, giocare con questa maglia e segnare ancora di più".

L'intesa con Retegui?
"Con lui mi trovo molto bene, è un attaccante molto completo. Tutti gli attaccanti del nostro reparto sono compatibili e forti".

Speri nel bis nel tuo stadio?
"Sarebbe molto bello, a San Siro non mi sono sbloccato neanche con l'Inter. Sarebbe bello con la Nazionale".

Articoli correlati
L'Italia batte 2-0 la Moldova grazie a Mancini e Pio Esposito: le migliori foto del... L'Italia batte 2-0 la Moldova grazie a Mancini e Pio Esposito: le migliori foto del match
Bergomi bacchetta l'Italia: "Molto male, la vittoria ha evitato una figuraccia ulteriore"... Bergomi bacchetta l'Italia: "Molto male, la vittoria ha evitato una figuraccia ulteriore"
Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale... Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Altre notizie Serie A
L'Italia batte 2-0 la Moldova grazie a Mancini e Pio Esposito: le migliori foto del... TMWL'Italia batte 2-0 la Moldova grazie a Mancini e Pio Esposito: le migliori foto del match
Bergomi bacchetta l'Italia: "Molto male, la vittoria ha evitato una figuraccia ulteriore"... Bergomi bacchetta l'Italia: "Molto male, la vittoria ha evitato una figuraccia ulteriore"
Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale... Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Italia, Buongiorno: "Playoff? Prima abbiamo la Norvegia, pensiamo a quella partita"... Italia, Buongiorno: "Playoff? Prima abbiamo la Norvegia, pensiamo a quella partita"
Italia, Mancini e il problema ad inizio gara: "Per uscire mi devono togliere una... Italia, Mancini e il problema ad inizio gara: "Per uscire mi devono togliere una gamba"
Pio Esposito sogna già San Siro: "Magari mi sblocco prima con l'Italia che con l'Inter"... Pio Esposito sogna già San Siro: "Magari mi sblocco prima con l'Italia che con l'Inter"
Buongiorno: "Nessun passo indietro, ci mancava solo il gol e alla fine l'abbiamo... Buongiorno: "Nessun passo indietro, ci mancava solo il gol e alla fine l'abbiamo fatto"
I tifosi cantano: "Andate a lavorare". E Gattuso non la prende bene: "Sono rammaricato"... I tifosi cantano: "Andate a lavorare". E Gattuso non la prende bene: "Sono rammaricato"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
2 Nessun miracolo, Norvegia-Estonia 4-1! l'Italia si giocherà il pass Mondiale ai play-off
3 Anguissa quantomeno non farà la Coppa d'Africa. Quali giocatori di Serie A invece sì
4 Suzuki out 3-4 mesi, Sarri punta Frattesi, Modric sceglie Ryanair: le top news delle 18
5 Modric e Pasalic volano in Croazia con Ryanair: 40 euro in due per raggiungere la Nazionale
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.1 I tifosi cantano: "Andate a lavorare". E Gattuso non la prende bene: "Sono rammaricato"
Immagine top news n.2 Moldova-Italia 0-2, le pagelle: figuraccia evitata coi cambi. Male Scamacca e Orsolini
Immagine top news n.3 La Francia strappa il pass per gli USA. Follia Portogallo e CR7. Vlahovic saluta il Mondiale
Immagine top news n.4 Un'altra vittoria ma ai play-off servirà ben altra Italia! Moldova battuta 2-0 solo al fotofinish
Immagine top news n.5 Nessun miracolo, Norvegia-Estonia 4-1! l'Italia si giocherà il pass Mondiale ai play-off
Immagine top news n.6 Juve, Inter, Champions, Coppa d'Africa: Napoli, tutte le partite che salterà Anguissa
Immagine top news n.7 Che tegola per il Napoli! Arriva il verdetto su Anguissa: lesione di alto grado
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.3 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.4 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Malotti: "Abbiamo bisogno di una vittoria per uscire dal momento delicato"
Immagine news Altre Notizie n.3 Amerini: "Ecco cosa sta mancando ora a questa Fiorentina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia, Mancini: "C'è voglia di Mondiale. La squadra è forte e unita, vogliamo dimostrarlo"
Immagine news Serie A n.2 L'Italia batte 2-0 la Moldova grazie a Mancini e Pio Esposito: le migliori foto del match
Immagine news Serie A n.3 Bergomi bacchetta l'Italia: "Molto male, la vittoria ha evitato una figuraccia ulteriore"
Immagine news Serie A n.4 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine news Serie A n.5 Italia, Buongiorno: "Playoff? Prima abbiamo la Norvegia, pensiamo a quella partita"
Immagine news Serie A n.6 Italia, Mancini e il problema ad inizio gara: "Per uscire mi devono togliere una gamba"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Di Serio: "L'addio di Pio Esposito non mi ha fatto sentire più pressione"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Curto: "Io via a gennaio? Penso solo a lavorare per aiutare la squadra"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, 12 reti nell'allenamento congiunto con la Virtus Libertas
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Hasa: "Con mister Calabro subito sintonia, mi ha dato fiducia e serenità"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Dorval: "Un onore essere accostato al Napoli. Non escludo un ritorno in Francia"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Antonelli: "Chi scende in campo deve conoscere i valori della città"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, si ferma Maistrello: l'attaccante è stato operato al ginocchio sinistro
Immagine news Serie C n.2 Potenza, Di Bari si presenta: "Onorato di essere qui, garantisco fame e passione"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Claudia Rizzo: "Il futuro del calcio è anche femminile, le cose stanno cambiando"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato nuovo allenatore del Livorno
Immagine news Serie C n.5 Capuano, frecciata al Trapani: "Non potevo darla vinta a dei vigliacchi mocciosi prestati al calcio"
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Marchionni: "Impressionato dall'unione del gruppo, ora uno step in più"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
Immagine news Calcio femminile n.3 Carbonell della Juventus nella Top11 della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura: "Sta bene"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Europa Cup, Inter ko con l'Hacken: tutto aperto per il ritorno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?