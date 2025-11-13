Spezia, Di Serio: "L'addio di Pio Esposito non mi ha fatto sentire più pressione"

Giuseppe Di Serio, attaccante dello Spezia, è stato intervistato da Cittadellaspezia.com:

“Non è stato un inizio facile per noi. Fin dal ritiro non abbiamo mai potuto lavorare tutti insieme, tra infortuni e assenze. Poi c’è stato anche lo scotto della finale persa l’anno scorso, che ci ha un po’ frenato mentalmente. Ora però stiamo cercando di lasciarci tutto alle spalle e ripartire.”

Di Serio si sofferma anche sul cambio in panchina: “Mi è dispiaciuto molto per l’addio di mister D’Angelo, con lui ho vissuto due anni bellissimi. Ma adesso bisogna guardare avanti, seguire Donadoni e affidarci a lui. All’inizio ha lavorato molto sull’aspetto mentale, voleva vederci più sereni. Ora stiamo curando l’intensità, con tante doppie sedute. In fondo i due tecnici si somigliano: D’Angelo era molto umano, scherzava con noi, ma sto ritrovando le stesse qualità anche in Donadoni.”

E sul fronte offensivo, Di Serio chiarisce: “L’addio di Pio (Esposito) non mi ha fatto sentire più pressione. Ognuno ha la propria carriera e il proprio percorso, non lo vivo come un peso. Conosco bene tutti i miei compagni d’attacco: con Vlahovic mi ero già allenato ai tempi dell’Atalanta, con Soleri ho giocato l’anno scorso, con Artistico ho condiviso le prime partite di questa stagione, e Lapadula lo conosco dai tempi di Benevento. Siamo tutti forti e ci completiamo bene, mi trovo a mio agio con ognuno di loro.”