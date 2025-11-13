Venezia, Antonelli: "Chi scende in campo deve conoscere i valori della città"

Nuovo incontro per il Venezia FC con i propri tifosi per consolidare sempre di più i rapporti con la propria tifoseria. Nella serata di mercoledì 12 novembre, infatti, lo Sporting Director & General Manager Filippo Antonelli, il tecnico Giovanni Stroppa e i giocatori Antoine Hainaut e Marin Sverko, hanno incontrato i tifosi del Club Lido di Venezia.

Durante l’incontro i presenti hanno potuto scattare foto e chiedere autografi ai giocatori, e la società ha anche consegnato una maglia home personalizzata per i componenti della tifoseria. La delegazione arancioneroverde è stata omaggiata a sua volta con un libro di Pietro Lando intitolato “Venezia al Mare - dalle terme del Canal Grande alle spiagge del Lido”.

Queste le parole di Filippo Antonelli, Sporting Director & General Manager Venezia FC.

“Sono tanti anni ormai che la società incontra i tifosi durante queste serate e ogni appuntamento mette in mostra tutta la vicinanza e la vitalità dei Club verso i ragazzi. È bellissimo percepire questa atmosfera di fiducia e di coesione tra la squadra ed i tifosi. Lo scorso anno sono stati portati gli atleti a San Marco per far comprendere loro cos’è Venezia, per illustrare la storia e la cultura di questa bellissima città. La squadra è ambasciatrice della città di Venezia ed è importante che tutti capiscano i valori per i quali si scende in campo”.