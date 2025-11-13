Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Comuzzo sulle difficoltà della Fiorentina: "Ne usciremo insieme, da grande squadra"

Comuzzo sulle difficoltà della Fiorentina: "Ne usciremo insieme, da grande squadra"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 22:38Serie A
Giacomo Iacobellis

Il difensore della Fiorentina, Pietro Comuzzo, dal ritiro dell'Under 21 azzurra ha parlato al Tgr Rai Toscana anche delle difficoltà della squadra viola in questo deludente avvio di stagione. Di seguito le sue dichiarazioni:

"Credo che attraverso le difficoltà si cresce e se ne esce più forti. Bisogna uscirne da gruppo e in fretta, altrimenti resteremo impantanati. Sono convinto che ne usciremo, da grande gruppo e da grande squadra. La partita dell'Italia Under 21? Con la Polonia sarà difficile perché affrontiamo la prima in classifica a pari merito, dovremo essere pronti a giocare con determinazione. Sto cercando di mettere in campo le idee del mister Baldini anche grazie ai miei compagni".

Cosa serve alla Fiorentina sul mercato: il focus di TMW
La Fiorentina rischia, molto più di quello che si potrebbe pensare. Dopo un avvio di stagione horror, con l'ultimo posto in classifica dopo le prime 11 giornate che ha portato all'inevitabile esonero di Stefano Pioli, il compito di Paolo Vanoli, neo allenatore viola, sarà quello di far rinascere una squadra che settimana dopo settimana ha continuato a toccare il fondo, senza mai risalire. In campionato non è ancora arrivata neanche una vittoria e al rientro dalla sosta ci sarà la partita contro la Juventus, quella più attesa a Firenze. Nel prossimo mese la Fiorentina dovrà ripartire, per provare a cancellare, almeno parzialmente, lo spettro della retrocessione. Tutto questo per arrivare poi al mercato di gennaio con più serenità, con la dirigenza, capitanata dal neo direttore sportivo Roberto Goretti, che avrà il compito di intervenire per rinforzare una rosa che in estate era stata senza dubbio sopravvalutata. Vanoli ha parlato abbastanza chiaramente nelle sue prime conferenze stampa indicando nel centrocampo il reparto nel quale avrà sicuramente bisogno di almeno un volto nuovo. Ma la Fiorentina si muoverà anche alla ricerca di un difensore, con caratteristiche diverse rispetto a quelle dei centrali già presenti in rosa. Due acquisti quasi certi e necessari, ma che potrebbero comunque non essere i soli. Tutto passerà però dai prossimi 50 giorni, quelli che ci separano dall'inizio del mercato di gennaio, anche perché le ultime parole del direttore generale Alessandro Ferrari sono state piuttosto chiare: non ci saranno investimenti importanti in inverno. Proprio per questo motivo tornano in ballo anche i nomi in uscita: Mandragora non ha ancora rinnovato, Dodo potrebbe partire e attenzione anche a quello che circola intorno a Comuzzo e Gosens. Un big potrebbe dunque lasciare Firenze, anche per finanziare il mercato in entrata ma per il momento in casa viola, direttore sportivo a parte, è chiaro che tutti debbano pensare solo e soltanto al campo, per evitare di rischiare davvero la clamorosa retrocessione.

Articoli correlati
Comuzzo verso l'esordio dal 1' con l'Under 21: "Finalmente, porterò esperienza internazionale"... Comuzzo verso l'esordio dal 1' con l'Under 21: "Finalmente, porterò esperienza internazionale"
Under 21, Baldini sul ritorno di Comuzzo: "Chiarita la situazione col club e col... Under 21, Baldini sul ritorno di Comuzzo: "Chiarita la situazione col club e col ragazzo"
Lo scopritore di Comuzzo a RFV: "È in difficoltà, anche per la difesa a 3. Ma tornerà"... Lo scopritore di Comuzzo a RFV: "È in difficoltà, anche per la difesa a 3. Ma tornerà"
Altre notizie Serie A
L'Italia batte 2-0 la Moldova grazie a Mancini e Pio Esposito: le migliori foto del... TMWL'Italia batte 2-0 la Moldova grazie a Mancini e Pio Esposito: le migliori foto del match
Bergomi bacchetta l'Italia: "Molto male, la vittoria ha evitato una figuraccia ulteriore"... Bergomi bacchetta l'Italia: "Molto male, la vittoria ha evitato una figuraccia ulteriore"
Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale... Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Italia, Buongiorno: "Playoff? Prima abbiamo la Norvegia, pensiamo a quella partita"... Italia, Buongiorno: "Playoff? Prima abbiamo la Norvegia, pensiamo a quella partita"
Italia, Mancini e il problema ad inizio gara: "Per uscire mi devono togliere una... Italia, Mancini e il problema ad inizio gara: "Per uscire mi devono togliere una gamba"
Pio Esposito sogna già San Siro: "Magari mi sblocco prima con l'Italia che con l'Inter"... Pio Esposito sogna già San Siro: "Magari mi sblocco prima con l'Italia che con l'Inter"
Buongiorno: "Nessun passo indietro, ci mancava solo il gol e alla fine l'abbiamo... Buongiorno: "Nessun passo indietro, ci mancava solo il gol e alla fine l'abbiamo fatto"
I tifosi cantano: "Andate a lavorare". E Gattuso non la prende bene: "Sono rammaricato"... I tifosi cantano: "Andate a lavorare". E Gattuso non la prende bene: "Sono rammaricato"
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
Le più lette
1 L'Arsenal pronto a chiudere il grande colpo di mercato. Dopo Berta, Gunners sempre più Made in Italy con Maurizio Micheli: un addio che il Napoli non dovrà sottovalutare
2 Nessun miracolo, Norvegia-Estonia 4-1! l'Italia si giocherà il pass Mondiale ai play-off
3 Anguissa quantomeno non farà la Coppa d'Africa. Quali giocatori di Serie A invece sì
4 Suzuki out 3-4 mesi, Sarri punta Frattesi, Modric sceglie Ryanair: le top news delle 18
5 Modric e Pasalic volano in Croazia con Ryanair: 40 euro in due per raggiungere la Nazionale
Ora in radio
Repliche 19:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine top news n.1 I tifosi cantano: "Andate a lavorare". E Gattuso non la prende bene: "Sono rammaricato"
Immagine top news n.2 Moldova-Italia 0-2, le pagelle: figuraccia evitata coi cambi. Male Scamacca e Orsolini
Immagine top news n.3 La Francia strappa il pass per gli USA. Follia Portogallo e CR7. Vlahovic saluta il Mondiale
Immagine top news n.4 Un'altra vittoria ma ai play-off servirà ben altra Italia! Moldova battuta 2-0 solo al fotofinish
Immagine top news n.5 Nessun miracolo, Norvegia-Estonia 4-1! l'Italia si giocherà il pass Mondiale ai play-off
Immagine top news n.6 Juve, Inter, Champions, Coppa d'Africa: Napoli, tutte le partite che salterà Anguissa
Immagine top news n.7 Che tegola per il Napoli! Arriva il verdetto su Anguissa: lesione di alto grado
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il Milan rischia seriamente di perdere Mike Maignan a parametro zero Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il caso Conte non esiste. E' stato creato solo da... Antonio Conte
Immagine news podcast n.2 Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct
Immagine news podcast n.3 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.4 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Filipponi: "Tedesco ha restituito identità al Perugia, Torres sorpresa negativa"
Immagine news Serie C n.2 Lumezzane, Malotti: "Abbiamo bisogno di una vittoria per uscire dal momento delicato"
Immagine news Altre Notizie n.3 Amerini: "Ecco cosa sta mancando ora a questa Fiorentina"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia, Mancini: "C'è voglia di Mondiale. La squadra è forte e unita, vogliamo dimostrarlo"
Immagine news Serie A n.2 L'Italia batte 2-0 la Moldova grazie a Mancini e Pio Esposito: le migliori foto del match
Immagine news Serie A n.3 Bergomi bacchetta l'Italia: "Molto male, la vittoria ha evitato una figuraccia ulteriore"
Immagine news Serie A n.4 Italia ai play-off, ecco il quadro dopo le gare di stasera. Pericolo Svezia in semifinale
Immagine news Serie A n.5 Italia, Buongiorno: "Playoff? Prima abbiamo la Norvegia, pensiamo a quella partita"
Immagine news Serie A n.6 Italia, Mancini e il problema ad inizio gara: "Per uscire mi devono togliere una gamba"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Spezia, Di Serio: "L'addio di Pio Esposito non mi ha fatto sentire più pressione"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Curto: "Io via a gennaio? Penso solo a lavorare per aiutare la squadra"
Immagine news Serie B n.3 Reggiana, 12 reti nell'allenamento congiunto con la Virtus Libertas
Immagine news Serie B n.4 Carrarese, Hasa: "Con mister Calabro subito sintonia, mi ha dato fiducia e serenità"
Immagine news Serie B n.5 Bari, Dorval: "Un onore essere accostato al Napoli. Non escludo un ritorno in Francia"
Immagine news Serie B n.6 Venezia, Antonelli: "Chi scende in campo deve conoscere i valori della città"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Union Brescia, si ferma Maistrello: l'attaccante è stato operato al ginocchio sinistro
Immagine news Serie C n.2 Potenza, Di Bari si presenta: "Onorato di essere qui, garantisco fame e passione"
Immagine news Serie C n.3 Ternana, Claudia Rizzo: "Il futuro del calcio è anche femminile, le cose stanno cambiando"
Immagine news Serie C n.4 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Venturato nuovo allenatore del Livorno
Immagine news Serie C n.5 Capuano, frecciata al Trapani: "Non potevo darla vinta a dei vigliacchi mocciosi prestati al calcio"
Immagine news Serie C n.6 Ravenna, Marchionni: "Impressionato dall'unione del gruppo, ora uno step in più"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Polonia-Olanda, a Varsavia si decide il primo posto
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Moldavia Italia
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Inghilterra-Serbia, i balcanici cercano l'impresa a Wembley
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina Femminile, Ilse Van Der Zanden: "Con la Roma gara pazzesca, ora testa al Parma"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma femminile, si ferma Haavi: lesione al menisco per l'attaccante norvegese
Immagine news Calcio femminile n.3 Carbonell della Juventus nella Top11 della Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, Canzi: "Successo molto importante per il cammino europeo. Vincere aiuta a vincere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Scontro con Bonansea, Medina perde i sensi e viene soccorsa. L'Atletico rassicura: "Sta bene"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women’s Europa Cup, Inter ko con l'Hacken: tutto aperto per il ritorno
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Gattuso, le parole di un leader: sufficienti per colmare le lacune azzurre?