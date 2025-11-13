Juve, Inter, Champions, Coppa d'Africa: Napoli, tutte le partite che salterà Anguissa
Almeno due mesi di stop, ma è lecito attendersene fino a tre. Lo stop di Frank Zambo Anguissa è una tegola che non sarà semplice da gestire per il Napoli. Il report diramato dal club fa riferimento a una lesione di altro grado al bicipite femorale: 2025 finito, ma c’è d immaginare che il giocatore possa saltare anche diverse gare del prossimo anno.
Anguissa salterà, con tutta probabilità, anche la Coppa d’Africa in programma con la sua nazionale. È troppo presto, dopo una prima diagnosi e in attesa del percorso di recupero, per capire quando possa rientrare. Ma una stima delle gare che sicuramente salterà è possibile.
Le partite che salterà Anguissa.
Serie A
22/11/2025 Napoli-Atalanta
30/11/2025 Roma-Napoli
7/12/2025 Napoli-Juventus
14/12/2025 Udinese-Napoli
28/12/2025 Cremonese-Napoli
4/1/2026 Lazio-Napoli
7/1/2026 Napoli-Hellas Verona
11/1/2026 Inter-Napoli
14/1/2026 Napoli-Parma (rinviata per la Supercoppa italiana)
17/1/2026 Napoli-Sassuolo
1/2/2026 Napoli-Fiorentina
8/2/2026 Genoa-Napoli*
15/2/2026 Napoli-Roma*
*a seconda del percorso di recupero
Champions League
25/11/2025 Napoli-Qarabag
10/12/2025 Benfica-Napoli
20/1/2026 Copenaghen-Napoli
28/1/2026 Napoli-Chelsea
Supercoppa Italiana
18/12/2025 Napoli-Milan più eventuale finale
Coppa Italia
3/12/2025 Napoli-Cagliari
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.