Juve, Inter, Champions, Coppa d'Africa: Napoli, tutte le partite che salterà Anguissa

Almeno due mesi di stop, ma è lecito attendersene fino a tre. Lo stop di Frank Zambo Anguissa è una tegola che non sarà semplice da gestire per il Napoli. Il report diramato dal club fa riferimento a una lesione di altro grado al bicipite femorale: 2025 finito, ma c’è d immaginare che il giocatore possa saltare anche diverse gare del prossimo anno.

Anguissa salterà, con tutta probabilità, anche la Coppa d’Africa in programma con la sua nazionale. È troppo presto, dopo una prima diagnosi e in attesa del percorso di recupero, per capire quando possa rientrare. Ma una stima delle gare che sicuramente salterà è possibile.

Le partite che salterà Anguissa.



Serie A

22/11/2025 Napoli-Atalanta

30/11/2025 Roma-Napoli

7/12/2025 Napoli-Juventus

14/12/2025 Udinese-Napoli

28/12/2025 Cremonese-Napoli

4/1/2026 Lazio-Napoli

7/1/2026 Napoli-Hellas Verona

11/1/2026 Inter-Napoli

14/1/2026 Napoli-Parma (rinviata per la Supercoppa italiana)

17/1/2026 Napoli-Sassuolo

1/2/2026 Napoli-Fiorentina

8/2/2026 Genoa-Napoli*

15/2/2026 Napoli-Roma*

*a seconda del percorso di recupero

Champions League

25/11/2025 Napoli-Qarabag

10/12/2025 Benfica-Napoli

20/1/2026 Copenaghen-Napoli

28/1/2026 Napoli-Chelsea

Supercoppa Italiana

18/12/2025 Napoli-Milan più eventuale finale

Coppa Italia

3/12/2025 Napoli-Cagliari