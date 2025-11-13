TMW News Il grande sogno della Roma. La ripartenza della Fiorentina

Durante il TMW News di oggi ci si concentra sul Napoli che in questi giorni farà a meno di Conte ma anche della Roma capolista insieme all'Inter. Si analizzano le parole di Gasperini che ha spiegato come i tifosi abbiano il diritto di sognare e poi ci soffermiamo anche sulla Juventus. Ne parliamo insieme a Luciano Marangon. Nel corso del programma vi proponiamo anche un'intervista a Stefano Braschi, grande ex arbitro internazionale e ora designatore della serie D.

La lotta salvezza

All'ultimo posto in classifica c'è la Fiorentina che ha da poco cambiato guida tecnica. Il nuovo allenatore Paolo Vanoli è stato chiaro: "Queste sfide - ha detto - mi motivano, mi danno energia. E soprattutto non ho paura, so che sarà lunga e difficile, infatti ho detto ai ragazzi di mantenere lucidità. Perché per uscire da questo momento ci vuole tanto lavoro. Lasciamo stare il mercato di gennaio. Ho sentito molte cose sulla preparazione estiva: non mi voglio paragonare a una persona che qua ha fatto cose per il bene della Fiorentina, parlare di questo o del mercato non sarebbe corretto. Pensiamo alla prossima partita, che sarà per noi importante e difficile. Diamoci piccoli traguardi, altrimenti rischiamo per l'ennesima volta di uscire. Ai ragazzi ho detto: "Siamo qua sotto. Magari siamo anche bravi, ma siamo qua sotto". Per cui adesso dobbiamo metterci l'elmetto".

