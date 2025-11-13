Bari, Dorval: "Un onore essere accostato al Napoli. Non escludo un ritorno in Francia"

Direttamente dal ritiro della nazionale algerina, il laterale del Bari Mehdi Dorval ha parlato ai microfoni di Foot Mercato.

In passato accostato al Napoli, non ha ancora avuto occasione di giocare in Serie A. Con un gol e un assist in undici partite in questa stagione, si avvicina alla fine del suo contratto con il Bari. Potrebbe essere l’anno del salto di categoria?

“Essere nel mirino di un club di quel livello è un riconoscimento importante, significa che sto lavorando bene. La Serie A è un campionato molto esigente tatticamente e tecnicamente, ma credo di avere le qualità per impormi, a patto di continuare a lavorare duro ogni giorno.”

Nato a Parigi da padre originario della Réunion e madre algerina, Dorval non esclude un ritorno in Francia la prossima estate:

“Il mio obiettivo è continuare a crescere, giocare con regolarità e avere un ruolo importante nella mia squadra attuale. Un ritorno in Francia si può considerare, se ci sarà una buona opportunità, ma per ora resto concentrato sulla mia stagione e sul costruire il mio futuro passo dopo passo.”