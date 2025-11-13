La statistica che sa di beffa: 6 vittorie di fila e record per l'Italia nelle qualificazioni Mondiali

L'Italia ha vinto, con enorme sofferenza, la sfida odierna contro la Moldova. Un successo che ha un sapore agrodolce, visto che la vittoria del pomeriggio della Norvegia sull'Estonia ha di fatto costretto gli azzurri a giocare gli spareggi a marzo.

La vittoria firmata Mancini-Esposito ha comunque permesso agli azzurri di proseguire nel proprio filotto di vittorie consecutive, col ct Rino Gattuso che dal suo arrivo sulla panchina ha sempre e solo vinto. Più in generale, con quella di questa sera sono 6 le vittorie dell'Italia in serie, una striscia che rappresenta un record per quel che riguarda le qualificazioni ad un Mondiale. Una striscia iniziata con l'ultima di Luciano Spalletti in panchina, 2-0 contro la Moldova. Poi l'arrivo di Gattuso e le vittorie con Estonia (5-0), Israele (4-5), Estonia (1-3), Israele (3-0) e ancora Moldova (0-2). Un record che sa di beffa, visto che l'Italia dovrà comunque giocare il playoff per andare al Mondiale.