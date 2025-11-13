Comuzzo verso l'esordio dal 1' con l'Under 21: "Finalmente, porterò esperienza internazionale"

Il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, impegnato in questi giorni con la Nazionale Under 21, ha parlato in vista della sfida contro la Polonia che lo vedrà esordire da titolare con la maglia azzurra, come anticipato dal ct Baldini: "Sono entusiasta di poter finalmente giocare con questa maglia, così come di allenarmi con questo gruppo. Posso mettere la mia esperienza internazionale col club a disposizione dei compagni, con i quali condividiamo tutti la stessa voglia di migliorarci sempre.

Stiamo bene tra noi e in campo si lavora duro. Il mister è per noi un valore aggiunto, che ci aiuta a crescere individualmente e come gruppo, perché poi in campo va la squadra e non il singolo”.